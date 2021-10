La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Tribunal Supremo de prevaricar por las sentencias que pesan sobre el diputado de la formación morada, Alberto Rodríguez, y sobre la portavoz nacional de su partido, Isabel Serra. «Alberto e Isa han sido condenados sin ninguna prueba objetiva en contra», ha asegurado Belarra.

«El caso de Alberto (Rodríguez) o de Isa (Serra) son casos que sientan un precedente muy peligroso para nuestra democracia y para los activistas. Si a ti te pueden condenar sin ninguna prueba objetiva en contra con un único testimonio que además es endeble como el caso de Alberto Rodríguez, eso es malo para la democracia de nuestro país porque transmite el mensaje de no te metas en política, no te organices para hacer activismo, no defiendas el derecho a la educación o el de la vivienda como el caso de Isa Serra porque lo que te puede pasar es que te condenen sin pruebas», ha sostenido la ministra podemita este jueves en una entrevista concedida al programa Más de Uno de Onda cero.

El presentador del espacio, Carlos Alsina, la ha interrumpido en ese momento para resaltar que sí que existen pruebas para que estas sentencias hayan sido efectivas. Ante esto, Ione Belarra ha insistido en su posición para arremeter contra la justicia. «En absoluto, no es verdad. Es que son sin pruebas», ha indicado.

Las sentencias

La semana pasada, el diputado de Podemos Alberto Rodríguez fue condenado por el Tribunal Supremo a un mes y 15 días de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad. La resolución consideró probado que propinó una patada a un policía en una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife). Este jueves, el mismo Supremo ha remitido esta sentencia a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, y a la Junta Electoral Central (JEC).

Isabel Serra fue condenada en abril de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a 19 meses de prisión por liderar unos altercados contra la Policía en un desahucio que tuvo lugar en 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés. La dirigente podemita fue condenada por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños. El pasado mes de julio el Tribunal Supremo ratificó esta sentencia al desestimar el recurso de casación que interpuso Serra.

La dirigente podemita ha encontrado acomodo esta misma semana en el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Su función será «trabajar en asuntos internacionales y actuar como enlace entre el Ministerio, la sociedad civil y el movimiento feminista». Por esta labor percibirá 1.946 euros al año.