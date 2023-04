Miguel Ángel Rodríguez afirma que el País Vasco sufre un «ambiente irrespirable» y sin democracia

El director de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado que el País Vasco sufre «un ambiente irrespirable, sin democracia» que lo sitúan «fuera de Occidente». Así lo ha expresado durante un acto del Partido Popular en Durango (Vizcaya) donde también ha apostado por «abrir las ventanas»del País Vasco para poder recuperar «la libertad», algo que según su opinión «sólo puede hacer el Partido Popular».

En el mismo mitin, donde también se encontraba Carlos García como candidato del PP a la Alcaldía de este municipio, Rodríguez ha reconocido que ha acudido a esta comunidad para «molestar a los que no creen en la libertad». Cabe decir que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso cerrará la lista de los populares en Durango. Asimismo, ha durante su intervención ha anunciado que la presidenta de la Comunidad de Madrid acudirá a Bilbao el próximo 20 de mayo para apoyar a los candidatos del PP de cara a los comicios del 28-M.

En su alocución, el también exsecretario de Estado de Comunicación ha asegurado que el PP vasco siempre ha estado «demonizado» por el PNV, lo que ha atribuido al hecho de que los populares representan «la libertad» y «los nacionalismos de ultraderecha y de ultraizquierda odian la libertad».

«Hubo otro Durango no gobernado por Bildu y otro País Vasco no gobernado por nacionalistas. Los últimos 35 años son una anomalía en el País Vasco. ¿Desde cuándo los vascos son gente que pone fronteras contra nadie y son tristes y tienen que llevar el pelo a tazón cortado con hacha?», ha cuestionado, al tiempo que ha resaltado que «centenares de vascos son mejores que Sabino Arana, el político que más daño ha hecho a esta tierra».

Tras mostrarse muy crítico con los nacionalismos, a los que ha acusado de «carcomer», ha manifestado que los populares no solo son «buenos gestores, sino que saben vivir de otra manera». «Durango y los vascos tienen que decidir si quiere seguir en Occidente o se van», ha añadido.

A su entender, para formar parte de Occidente y defender sus valores, es necesario contar con «transparencia en la gestión, cumplimiento de la ley, democracia sin coacciones y libertad», algo que a su entender no se cumpliría en Euskadi. «Si no se cumplen estas cosas te sitúas fuera de Occidente. El PP vasco es el único que defiende los valores de Occidente. No hay otro partido, hasta el PSOE se ha marchado de Occidente», ha añadido.

Asimismo, ha acusado a los partidos que apoyan la ley vasca de Educación de «estar mal de la cabeza» y no ser conscientes del daño que harán a los jóvenes al «quitarles el idioma español».

En el acto han intervenido también el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y la candidata de los populares a diputada general de Vizcaya, Raquel González. También se han desplazado hasta Durango el portavoz de Defensa del GPP en el Congreso, Fernando Gutiérrez, y la diputada Edurne Uriarte, entre otros.