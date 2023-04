Iturgaiz cree que el PNV ya compite en extremismo con Bildu

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, cree que el PNV ha utilizado la celebración del Aberri Eguna «para pelearse y competir en extremismo» con EH Bildu, y ha demostrado que ya no es un partido moderado con su «reivindicación independentista».

Iturgaiz se ha referido, de esta forma, al acto político desarrollado por el PNV en la Plaza Nueva de Bilbao, en el que su presidente, Andoni Ortuzar, ha pedido apoyo en las próximas elecciones municipales, forales y al Parlamento navarro del 28 de mayo para que Euskadi «avance como nación y suba un escalón en el camino de su libertad».

El líder de los populares vascos, a través de las redes sociales, ha considerado que, con su mensaje en este Día de la Patria Vasca, el PNV «se pelea con Bildu por ver quién es más nacionalista y quién es más radical. PNV y Bildu son ramas del mismo tronco. No existe ya PNV moderado. Su reivindicación independentista confirma lo dicho», ha asegurado.

Sayas y Otegi

El diputado navarro ex de UPN Sergio Sayas ha respondido a Arnaldo Otegi que «Navarra no necesita que venga ningún batasuno a decirle cuál será su futuro». «Nos bastamos solos», ha añadido el diputado navarro como respuesta a las palabras del ex terrorista en el Aberri Eguna, donde el coordinador general de Bildu ha cargado contra Sayas y Adanero con una mención directa diciendo que «hay gentes que se hartan de hablar de Navarra y los navarros pero lo que quieren es ver Navarra sometida a Madrid», citando a Sergio Sayas y Carlos García Adanero.

«Señores Adanero y Sayas, nos van a tener en frente, el 28 y del 28 hacia adelante”, ha añadido Otegi. A estas palabras, Sayas ha respondido que «Navarra es y será foral y española» y que «la única amenaza a nuestra libertad ha sido el totalitarismo etarra que conoces bien», en referencia al pasado terrorista del hoy considerado por la izquierda como «hombre de paz». Sayas también ha recordado a Otegi de forma directa que Navarra no se va a someter a Bildu: «Ni pudisteis con Navarra, ni podréis».

Javier Esparza

Por su parte, el presidente de UPN y candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado que «EH Bildu no va a conseguir la anexión de Navarra al País Vasco para crear una república vasca». «No lo consiguió con ETA, montando una organización terrorista, y ahora tampoco», ha aseverado, recordando que «para anexionar Navarra se ha matado a casi 1.000 personas, que parece que se nos olvida», en referencia a las aspiraciones de expansión territorial del grupo de asesinos que se organizaron alrededor de las ideas supremacistas de Sabino Arana, racista enajenado del que el nacionalismo vasco y el movimiento abertzale son herederos directos.

En un comunicado, Esparza ha criticado que «EH Bildu y el entorno de la antigua Batasuna vienen organizando esta jornada en Pamplona porque creen que la Comunidad Foral de Navarra pertenece a esa entelequia que denominan Euskal Herria; Pamplona es la perla de su supuesto estado vasco y sin Navarra y su historia el cuento se les desmonta y no tiene sentido. Sin Navarra no son nada».

«Es insultante que EH Bildu reivindique la democracia, esa con la que quisieron acabar los terroristas de ETA». «No aceptamos ninguna lección de democracia por parte de una formación que tiene en sus filas a condenados por terrorismo y que sigue considerando como héroes a presos condenados por asesinar a personas inocentes», ha sentenciado en unas firmes declaraciones sobre los socios de Pedro Sánchez.