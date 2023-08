Batet no será la candidata del PSOE a presidir el Congreso pese a que Sánchez intentó convencerla

Merixell Batet no repetirá como presidenta del Congreso. La dirigente del PSC y cabeza de lista de los socialistas por Barcelona en las elecciones del 23J se aparta de la carrera para revalidar su cargo. No será la candidata del PSOE para este puesto. Batet accedió a la Presidencia de la Cámara Baja el 21 de mayo de 2019 y ejerció este puesto durante las dos últimas legislaturas. Fue elegida en segunda vuelta y con 175 votos a favor. La socialista no quiere repetir en un puesto que se antoja complicado de cara a la próxima legislatura.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quería que Batet revalidase su cargo, a través de un pacto con los partidos separatistas catalanes de Junts y ERC. Sin embargo, no ha dado su brazo a torcer ya que meses dejó clara su postura de que no quería volver a ser presidenta de la Cámara Baja. «No hace falta repetir», recalcó en una entrevista al programa Parlamento de RNE recogida por OKDIARIO.

Batet fue la cabeza de lista del PSOE por Barcelona en las pasadas elecciones generales del 23J. Como candidata de los socialistas catalanes logró uno de los mejores resultados históricos: un total de 19 diputados en el Congreso.

Podemos ha dejado caer en los últimos días su rechazo a que Meritxell Batet repitiera como tercera autoridad del país. La formación morada esgrime que Batet dejó que los diputados de Vox «mintieran e insultaran», a pesar de los continuos ataques y calificativos despectivos que se producen contra los diputados de la formación de Santiago Abascal. Cabe recordar el enfrentamiento que mantuvo Batet con los parlamentarios podemitas después de que le retirara el acta a Alberto Rodríguez, que fue inhabilitado tras una sentencia del Tribunal Supremo por un delito de atentado a agente de la autoridad.

Las Cortes se constituirán el próximo jueves 17 de agosto. Ese día también se formará la nueva Mesa del Congreso tras las elecciones generales del 23J. Todo ello en plenas negociaciones del PP y del PSOE para intentar formar Gobierno. La Mesa del Congreso consta de 9 puestos en total y su Presidencia se presume clave en una legislatura con los bloques igualados tras los ajustados resultados electorales, siempre y cuando no se vuelvan a repetir los comicios. Los partidos separatistas podrían tener un huevo en el órgano de la Cámara Baja. Tanto PP como PSOE tienen asegurados 4 puestos, cada uno, en la Mesa del Congreso.