Marlaska dice que las 40 maletas de Delcy no entraron en España pese a que los testigos así lo acreditan

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este jueves ante la comisión de investigación del Senado sobre los contratos de la denominada Trama Koldo. Marlaska ha sido preguntado por la visita a España autorizada por Pedro Sánchez de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y sobre la entrada de 40 maletas de equipaje que se llevó una furgoneta de la embajada venezolana. El ministro dice estar «convencido» de que esas maletas no entraron en España, a pesar de que testigos presentes aquella noche certificaron ante notario que el equipaje sí salió de la terminal ejecutiva.

«Estoy convencido de que no pasaron las maletas, porque la actuación de los funcionarios policiales fue correcta», ha señalado Marlaska a preguntas del PP sobre aquel suceso, del que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, avisó días antes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un mensaje de texto.

Según el ministro del Interior, Delcy nunca llegó a entrar en espacio Schengen, asegurando que no atravesó el control policial de la terminal ejecutiva, aunque fuesen alojados temporalmente en una de las salas VIP. Sin embargo, sí hay testigos que afirman y acreditan ante notario haber presenciado la salida de ese equipaje en dos carros portamaletas hacia la zona exterior de la terminal, donde fueron introducidos de madrugada en un vehículo de carga de la embajada venezolana.

«El personal de Sky Wallet traslada dos carros con maletas al exterior de la zona pública para ponerlos en los vehículos sin pasar ningún control de aduanas», relató entonces, ante notario, uno de los guardias de seguridad presentes en Barajas aquella noche.

Marlaska contradice este punto, al igual que hizo anteriormente Ábalos ante la misma comisión del Senado, el pasado mes de mayo, donde calificó las 40 maletas de «bulo».

Marlaska ha señalado que, al no haberse materializado la entrada en España de la vicepresidenta, su ministerio no tuvo competencias en la gestión de este suceso y por tanto no se inició una investigación ni se depuraron responsabilidades.

Descarta una auditoría

Además, Marlaska ha descartado la realización de una auditoría en su departamento sobre la compra de mascarillas a la Trama Koldo, similar a la que ha realizado el Ministerio de Transportes. Ha señalado que no la ve «necesaria». El PP le ha instado a realizarla «por su propia tranquilidad, la auditoria debería ser para usted una garantía».

Marlaska ha respondido que aquellos fueron contratos «normales» y que no hay motivo para analizarlos a fondo. «Entiendo que no procede una auditoria, no hay ningún elemento que apunte a irregularidades. Se realizó el procedimiento administrativo adecuado, no hubo ninguna incidencia en ese contrato. Si en el desarrollo otras personas intervinieron de forma ilícita, es otra cuestión. Para realizar una auditoría tiene que haber un elemento que nos induzca que ha habido una irregularidad

Aprobado por Sánchez

Pedro Sánchez dio su aprobación expresa al encuentro «discreto» entre José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, con la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez. El presidente del Gobierno autorizó personalmente a través de su móvil la polémica reunión que derivó en el caso Delcygate. Ábalos le informó de la petición de la número dos de Nicolás Maduro y Sánchez escribió en su móvil por Whatsapp: «Bien». Así consta en un nuevo informe de la Guardia Civil en el caso Koldo al que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes, quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», indica Ábalos a Sánchez pasadas las 22:30 horas. A eso el presidente del Gobierno minutos después contesta positivamente: «Bien».

A continuación, Ábalos realiza una captura de pantalla a las 23:07 y la comparte con su estrecho asesor Koldo García. Así lo refleja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo informe entregado este 9 de octubre al juez del caso Koldo, Ismael Moreno. «Con fecha 16 de enero de 2020 en una conversación entre Koldo y Ábalos, éste último le remite una captura de pantalla en la cual, el ex ministro se ponía en contacto con el presidente del Gobierno».

«De esta forma, Ábalos informa al presidente de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de la empresa Duro Felguera. Sin embargo, por parte de esta Unidad no se tiene constancia del cobro de ninguna deuda por parte de Duro Felguera en aquellas fechas».