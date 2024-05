Ábalos dice que las maletas de Delcy son un bulo: «Llene 40 maletas de coca e intente despegar»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha negado este lunes la supuesta existencia de 40 maletas transportadas por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al aeropuerto de Barajas en la madrugada del 20 enero de 2020. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos de la pandemia vinculados al denominado caso Koldo, Ábalos ha defendido la visita de Rodríguez.

«No existieron las maletas. Fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaba eran un equipaje personal, que igual que entró salió al avión de Doha. Esto escapa a toda lógica racional», ha señalado Ábalos.

«El tamaño del avión lo hemos visto todos. Ahora cojan el avión como una maqueta e introduzcan 40 maletas y miren a ver si caben. Y en un alarde de imaginación ¿de qué las llenamos? ¿De oro, de cocaína, de dólares…? Y ahora intente despegar, intente despegar y cruce todo el charco», ha destacado el ex ministro. «Y en otro alarde, esas 40 maletas son introducidas en un vehículo. Todos tenemos coche, sabemos cuántas maletas caben en un vehículo… Es absurdo».

Ábalos ha explicado, además, que Víctor de Aldama, principal comisionista de la trama, «estaba en la terminal» a la llegada de Delcy Rodríguez.

«No fui con Aldama, lo vi en el parking. La ministra de Exteriores estaba fuera de España y me llamó. Yo tenía relación con el ministro de Turismo, que bajó del avión para participar en Fitur. Sobre él no recaía ninguna sanción de la Unión Europea», ha defendido sobre su gestión en el aeropuerto. Así, ha señalado que «cuando el Ministerio (de Exteriores) supo que en ese vuelo iba la vicepresidenta encendió un poco las alarmas respecto a que (Delcy Rodríguez) no tuviera la tentación de bajar con el ministro de Turismo».

Ábalos ha defendido que su presencia como ministro en el aeropuerto «sólo tenía un propósito»: «Asegurarme de que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España». Ha añadido además que Koldo García, por entonces su asesor, le llevó aquella noche al aeropuerto.

Igualmente, el diputado socialista ha afirmado que informó a Pedro Sánchez sobre la visita. «Por supuesto, y además hizo público que yo había atendido una misión diplomática con éxito», ha señalado. Ábalos ha defendido que Rodríguez «es vicepresidenta de un gobierno con el cual España tiene relaciones».

«Bastante es decirle a la vicepresidenta de otro país que no puede bajar (del avión). Con ese país tenemos relaciones, embajadas, le guste o no», ha rebatido. Ha insistido en que informó a Sánchez de la gestión «y de su resultado».

Además, ha afirmado que vio a Víctor de Aldama, principal comisionista de la trama, en Barajas. «El señor Aldama tenía muchas relaciones con Venezuela, pero con el Gobierno y la oposición», ha respondido a la pregunta sobre su presencia.