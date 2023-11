Marlaska ‘amnistía’ los abusos policiales en Ferraz: ni una sola investigación de oficio

Quince días después del inicio de las protestas contra la Ley de Amnistía en Ferraz, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska no ha ordenado ni una sola investigación de oficio sobre las imágenes de cargas de policía y el uso de gases lacrimógenos contra multitudes. Vídeos que han denunciado los manifestantes, acusando a los agentes de ciertos «abusos» y desproporción en la respuesta. Quienes se dedican a abrir e investigar este tipo de expedientes al personal policial aseguran que no recuerdan otra serie de manifestaciones mediáticas en las que Interior no haya pedido revisar la actuación de los UIP. Eso sí, ya hay varios agentes expedientados por criticar la amnistía.

Milagro en Ferraz. El equipo de Marlaska, por primera vez desde que está en el ministerio, según señalan fuentes policiales, no ha pedido la revisión de imágenes sobre la actuación de policías antidisturbios cuando la polémica salta a los medios en forma de videos. Ocurre, casualmente, ante la primera gran serie de manifestaciones que convoca y mueve la derecha desde que gobierna Pedro Sánchez.

Según explican a OKDIARIO fuentes próximas a la División de Personal de la Policía Nacional, no hay en marcha en estos momentos ninguna investigación o expediente abierto por uso desmedido de fuerza. Hay denuncias ciudadanas presentadas en comisaría. Varias, admiten. Pero no han entrado en el circuito de régimen disciplinario. De oficio, «nada de nada». Una orden política sería suficiente para iniciarlos, pero cuentan con que no llegará.

En cambio, sí recuerdan que lo habitual ante una protesta que termina abriendo telediarios, en las que el nivel de confrontación de agentes deja imágenes de violencia y quejas ciudadanas por ellas, provoque una orden política de Interior para revisar los vídeos y actuaciones. Ha ocurrido así, dicen, en todas estas citas. Desde Barcelona en 2019 hasta Cádiz en 2021. Es la tónica habitual. «Ahora nada», inciden.

A porrazo limpio

Agentes consultados por OKDIARIO creen que, al menos, las imágenes merecen un visionado por la Unidad de Régimen Disciplinario. Hasta algunas asociaciones policiales, como Jusapol, han planteado sus «dudas» sobre actuaciones concretas vividas este miércoles por la noche. Coincidiendo con la primera sesión del debate de investidura, el desempeño policial en las calles adyacentes de Ferraz fue especialmente duro.

Se vieron, por ejemplo, a policías golpeando con la porra hasta en 8 ocasiones a una persona que se encontraba quieta, de pie y a cara descubierta, en la puerta de un El Corte Inglés. También la detención arbitraria de un joven, al que apartan y zancadillean policías secretas, tras una supuesta agresión a un policía con una papelera. Las imágenes demuestran que no fue su autor.

Ni los gases

El uso de gases lacrimógenos y fumígenos contra los manifestantes, usados en unas de las primeras jornadas, dejó las imágenes más polémicas de estos últimos quince días. Una actuación polémica y en la que fuentes policiales consultadas por OKDIARIO detectaron «deficiencias en la aplicación de los protocolos». Se produjo «riesgo innecesario» a los manifestantes, valoraron entonces. Sin embargo, la orden a la Unidad de Régimen Disciplinario de la Policía, el cuerpo de asuntos internos que se encarga de verificar que la actuación policial se rige a la norma, ha sido tajante: no se revisará lo ocurrido en Ferraz y si la Policía enviada por Marlaska respetó el reglamento.

Este carpetazo a una investigación de oficio se produjo después de algunas denuncias internas que se produjeron en la Policía Nacional a lo largo de la jornada del martes, tras comprobar al detalle el desarrollo de acontecimientos que se produjo en Ferraz por el operativo de Marlaska.

Según ha sabido OKDIARIO de fuentes especializadas en estos protocolos, lo ocurrido junto a la sede del PSOE rompió varias reglas del principio de actuación policial. En primer lugar, el aviso previo a la carga. Pese a que el atestado policial señala que se produjo dicho aviso, tal y como ha comprobado OKDIARIO, otros testigos presentes apuntan a que no fue así. Y si se produjo, no se realizó a la suficiente intensidad como para que lo pudiesen oír generalizadamente entre la masa de manifestantes.

Estos avisos, explican, son claves para evitar lesiones o heridos entre los manifestantes. Sirven para anunciar a personas con problemas de salud, de movilidad o a cargo de menores que la policía se dispone a despejar la zona. No avisar, dicen, puso en riesgo la salud de las personas. Tampoco hubo, dicen, proporcionalidad y progresividad en el uso de medios.