Marlaska incumplió en Ferraz el protocolo policial que prohíbe gasear «ante meras aglomeraciones»

La polémica utilización de gas lacrimógenos por parte de la Policía contra los manifestantes contra la amnistía congregados en Ferraz este lunes contravino los protocolos de actuación. Las normas internas establecen específicamente que el uso de estos gases lacrimógenos «no está permitido frente a meras aglomeraciones de personas», sino sólo ante agresiones «violentas» a la fuerza interviniente. Además, las órdenes contemplan que su lanzamiento «sólo está previsto para situaciones de emergencia».

Fumígenos ATF de ocultación y gases ATL lacrimógenos. Esos son los dos tipos de gases que utilizó la policía contra las concentraciones en Ferraz. En el segundo de los casos, su carácter lesivo -que puede provocar problemas de salud en personas con antecedentes respiratorios, como ocurrió ayer- hace que esté extremadamente restringido a ciertos casos.

Están previstos, por ejemplo, la necesidad de un grupo de intervención de socorrer agentes heridos en medio de una revuelta, o cuando los manifestantes se lanzan a agredir físicamente a los agentes. Por las imágenes que captó OKDIARIO en el lugar, ese no era el escenario al que se enfrentó ayer la policía en Ferraz.

Sin embargo, la orden de lanzar esas cápsulas lacrimógenas llegó. La responsabilidad última es de la Delegación del Gobierno, que es quien coordina el operativo y quien ignoró que los protocolos policiales impiden el uso de estos gases contra «meras aglomeraciones».

Protocolos policiales

«Los artificios lacrimógenos se emplearán cuando los concentrados agredan violentamente a la fuerza interviniente, no estando permitido su uso frente a meras aglomeraciones de personas», explica textualmente el manual interno de intervención de unidades policiales ante manifestaciones.

Además, los propios pliegos técnicos que rigen la compra de estos artificios de gases lacrimógenos, que la Policía desplegó este lunes en Ferraz para disolver a quienes protestaban contra la amnistía, especifica que a la hora de recurrir a estas medidas antidisturbios «se indicará claramente que el disparo manual solo debe hacerlo personal que haya recibido formación y capacitación específica para ello y que es un lanzamiento sólo previsto para situaciones de emergencia».

Orden política de Sánchez

Desde asociaciones del cuerpo como UFP consideran «desproporcionado» la utilización de este gas lacrimógeno contra los manifestantes, que no se usó «en otras situaciones más graves», y al igual que Jupol, piden el cese del delegado del Gobierno en Madrid, hombre de Pedro Sánchez y responsable del operativo antidisturbios. El mismo que dijo que «Bildu ha hecho más por los españoles que los patrioteros de pulsera».

«El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha pedido hoy el cese o la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Madrid por las órdenes emitidas en la noche de ayer en las que presuntamente ordenó la carga contra los manifestantes de la calle Ferraz», explican desde JUPOL en un comunicado sobre el uso de gas por parte de la Policía.

También lo ha hecho UFP. «Ante los hechos acaecidos en la tarde-noche de ayer en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, la UFP solicita el cese del delegado del Gobierno en Madrid», explica la plataforma de la Policía sobre el uso de gas.

Gases en Ferraz

Miles de personas acudieron este lunes por la noche a protestar ante la sede del PSOE en Ferraz para protestar contra la amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez negocia con los partidos separatistas a cambio de sus votos favorables para la investidura. La Policía Nacional de Fernando Grande-Marlaska realizó cargas y usó gas lacrimógeno para intentar reprimir a los manifestantes en Ferraz. «¡Nos gasean, nos gasean!», denunciaron los asistentes a esta movilización.

Los manifestantes han querido denunciar con varios vídeos la actuación salvaje de los agentes. Los españoles que acudieron a protestar a Ferraz contra las negociaciones del PSOE con ERC y Junts para la investidura fueron con actitud pacífica y se encontraron con la hostilidad de los policías. Las cargas policiales fueron también una constante a lo largo de la noche. OKDIARIO también pudo entrevistar a varios de los afectados por los gases lacrimógenos y por los golpes propiciados por los antidisturbios.

«Me han gaseado, estoy que no puedo respirar. Estoy fatal porque además tengo un problema de respiración, he sufrido covid gravemente y tuve neumonía doble», señaló uno de los españoles damnificados por la actuación policial a este periódico. «El gas lo han tirado sin venir a cuento. Ahora están cargando otra vez contra no sé quién. Lo hacen para que salga luego en las noticias, para que luego digan ‘estos son la ultraderecha’. Somos los que defendemos a España y ellos son los que defienden un sistema corrupto», apostilló.