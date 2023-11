«¡Nos gasean, nos gasean!»: las imágenes de cómo la Policía de Marlaska reprimió en Ferraz

Miles de personas acudieron este lunes por la noche a protestar ante la sede del PSOE en Ferraz para protestar contra la amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez negocia con los partidos separatistas a cambio de sus votos favorables para la investidura. La Policía Nacional de Fernando Grande-Marlaska realizó cargas y usó gas lacrimógeno para intentar reprimir a los manifestantes en Ferraz. «¡Nos gasean, nos gasean!», denunciaron los asistentes a esta movilización.

Los manifestantes han querido denunciar con varios vídeos la actuación salvaje de los agentes. Los españoles que acudieron a protestar a Ferraz contra las negociaciones del PSOE con ERC y Junts para la investidura fueron con actitud pacífica y se encontraron con la hostilidad de los policías. Las cargas policiales fueron también una constante a lo largo de la noche. OKDIARIO también pudo entrevistar a varios de los afectados por los gases lacrimógenos y por los golpes propiciados por los antidisturbios.

«Me han gaseado, estoy que no puedo respirar. Estoy fatal porque además tengo un problema de respiración, he sufrido covid gravemente y tuve neumonía doble», señaló uno de los españoles damnificados por la actuación policial a este periódico. «El gas lo han tirado sin venir a cuento. Ahora están cargando otra vez contra no sé quién. Lo hacen para que salga luego en las noticias, para que luego digan ‘estos son la ultraderecha’. Somos los que defendemos a España y ellos son los que defienden un sistema corrupto», apostilló.

Uno de los manifestantes fue un coronel del Ejército de Tierra con 45 años de servicio sufrió también la dureza de la Policía de Marlaska. «Me duele mucho porque un coronel del Ejército de Tierra con 45 años de servicio como yo, que estuve en Mondragón el 18 de septiembre del 21 protestando contra el homenaje a Henri Parot, pues duele mucho lo que yo ya me temía. Los mandos de la Policía nos van a helar la sangre. Me han pegado un buen zurriagazo en la pierna», afirmó en declaraciones a OKDIARIO.

«Es la España de Sánchez»

«A mí me han pegado estando de rodillas. En primera fila delante de la valla con el casco puesto con una señora de mi edad, 60 años, nos han pegado porrazos a los dos. Esto es la España de Sánchez, majete», señaló otro de los manifestantes que acudió a Ferraz para protestar contra la amnistía.

Dos de los damnificados por la actuación de la Policía en Ferraz denunciaron también que se vivieron momentos propios de «una dictadura». «El gas pimienta casi en los ojos, es quemazón. Es horroroso. Por favor, tenéis que ayudarnos, estamos en una dictadura ya. Es una salvajada lo que están haciendo», denunciaron en declaraciones a OKDIARIO.

Tres detenidos

El balance policial dejó al menos tres detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad en la manifestación ante la sede del PSOE en Ferraz. A la concentración acudieron al menos 4.000 personas para protestar contra las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo a cambio de sus votos para la investidura del dirigente socialista.