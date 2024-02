María Jesús Montero en Galicia: «¿Os habéis quedado tranquilos mandando a Feijóo a España?»

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, no desaprovecha ninguna ocasión en público para atacar al PP y a Alberto Núñez Feijóo siempre que puede. Pero en esta ocasión, ha ido más allá al considerar que Galicia, tierra del dirigente popular, no está dentro de España. «¿Os habéis quedado tranquilos mandando a Feijóo a España y a Madrid? ¿Estáis contentos?», se preguntó Montero este jueves durante un mitin del PSOE en Lugo con motivo de las elecciones gallegas del 18-F.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya defendió en 2017 que España «es una nación de naciones» porque Cataluña, País Vasco y Galicia «han manifestado su vocación de ser nación». Siete años después, María Jesús Montero recoge este argumentario con el objetivo de lograr votos para su partido en los comicios gallegos.

Montero arropó al candidato de su partido a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Empleó su intervención para realizar un mitin contra el PP, contra Feijóo, contra la gestión de los últimos años realizada por la Xunta de Galicia y contra Alfonso Rueda, el actual presidente gallego y candidato a la reelección. «El señor Rueda es fiel discípulo de su maestro, del señor Feijóo ¿Os habéis quedado tranquilos mandando a Feijóo a España y a Madrid? ¿Estáis contentos? Este presidente del PP que llega a España con un aparente perfil de gestión, perfil de moderación, perfil de que era un hombre más dialogante de lo que habíamos tenido antes y vaya tela, vaya tela la moderación en lo que ha quedado», sostuvo la número dos del PSOE.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo acusó a los populares de no gustarles las campañas elecciones ni las elecciones con el fin de llamar a la participación en las urnas gallegas. «Porque veréis el PP, que no le gustan las campañas, que no le gustan las elecciones, ya lo veis, ellos están en campaña plana. Cuánto menos se mueva la gente, mejor para el PP, no os olvidéis, cuanto menos vayan a votar, mejor para el PP. Por eso, nosotros lo que queremos es que la gente vaya a votar, que se movilice, que ese día acuda y que pelee por lo suyo y por lo que corresponde, por sus derechos», afirmó.

Montero atacó al Ejecutivo de la Xunta de Galicia, acusándole de «indolente, apático, al que no le preocupan los problemas de los ciudadanos y que solo confronta con el Gobierno de España para tapar que no hace nada» y de que «no desarrolla sus competencias». «Se dedican solo y exclusivamente a quejarse, a protestar», añadió.

«Sobran las razones para que acudamos a votar. ¿O es que acaso Galicia se va a conformar, se va a resignar, va a perder el tren del futuro, va a permanecer en el vagón de cola», esgrimió la vicesecretaria general del PSOE. Además, arremetido contra la Xunta de Alfonso Rueda por, a su juicio, sus «mentiras» vertidas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. «Desde que Sánchez es presidente, se han invertido 42.000 millones en Galicia», señaló.

«Habla mal de España»

Pero los ataques de María Jesús Montero a Alberto Núñez Feijóo no se quedaron ahí, puesto que aseguró que lo que hace él es «siempre hablar mal de España». «Sólo cruza los Pirineos para hablar mal del país. Imaginaros un patriota que se dice patriota, que se da golpes de pecho y que está todo el día hablando mal de España para que no llegue dinero. Hay que ser mezquino», destacó.

En este sentido, le pidió a Feijóo renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reprochándole que pida cambiar el sistema de elección para que los jueces sean los que elijan a los jueces, como avisa la Comisión de Justicia de la UE. «¡Que no, señor Feijóo! Que es una obligación constitucional. No se elige cuando se respeta la Constitución y cuando no en función de lo que guste más o menos. Lo que hay que hacer es cumplir con la legislación», indicó.

En el mitin del PSOE, Montero acusó también a los populares de «no asumir el resultado electoral» y creerse que «el poder les pertenecen por cuna». «Y cuando estamos los socialistas, somos ilegítimos, somos okupas, somos gente que no defiende las instituciones», zanjó la vicepresidenta primera del Gobierno.