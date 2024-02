Feijóo pide acordar a la vez el CGPJ y el sistema de elección: «Si no, la negociación quedaría coja»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se negocie de forma «simultánea» la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma legal para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. «Habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y renovación. Si no, la negociación quedaría coja», ha sostenido Feijóo en relación a las negociaciones con el PSOE en Bruselas sobre el CGPJ.

«No queremos engañar a nadie, el Gobierno lo sabe y yo creo que los españoles tienen derecho a saberlo. Esta es la postura del PP», ha puntualizado Feijóo este miércoles tras reunirse en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber.

Los populares llevan meses reclamando que el CGPJ debería renovarse con perfiles independientes y cambiar la ley que regula el sistema de elección del órgano de Gobierno de los jueces. «Renovación y ley, ley y renovación. Ese es el marco, y si no, no vamos a hacer perder el tiempo al comisario Reynders», ha recalcado el líder del PP. También ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ya les ha «engañado una vez» y no les volverá a «engañar a la segunda».

Así se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo un día después de la reunión que mantuvieron en Bruselas el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en la que acordaron volver a reunirse el 12 de febrero para desbloquear el CGPJ.

La reunión duró una hora y media, en la que el dirigente del PSOE y el del PP mantuvieron posiciones distintas. Pons y Bolaños acordaron volver a reunirse el próximo 12 de febrero en Bruselas. El ministro socialista firmó que ese próximo encuentro puede ser la «última oportunidad» para lograr un acuerdo, mientras que el dirigente popular se mostró pesimista, aunque quiso mostrar su «ambición» para «intentar lograr un acuerdo sobre todas las cuestiones que están sobre la mesa».

«Para eso nos hemos reunido»

Alberto Núñez Feijóo se muestra confiado ante las negociaciones que se han abierto con el PSOE bajo la supervisión de las autoridades comunitarias, a la vez que se ha mostrado contundente para pedir que se negocie a la vez la renovación del CGPJ y la reforma del sistema de elección de los jueces.

«Es que para eso nos hemos reunido. Nos hemos reunido para la renovación del Consejo, para una apuesta por la regeneración de las condiciones para formar parte del Consejo y del Tribunal Constitucional y, por supuesto, para una nueva ley que ahonde en la independencia judicial», ha defendido. Se trata de los tres objetivos que se ha marcado al PP para este asunto. «Mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada. Nada estará cerrado mientras todo esté cerrado», ha apostillado.

Ante el hecho de que la Comisión Europea vea prioritaria la renovación y de forma inmediata abordar después la reforma de la ley, Feijóo ha señalado que «ese no es un requisito de la institución comunitaria». El jefe de la oposición ha esgrimido que esa consideración que aparece en el informe sobre el Estado de derecho realizado por la Comisión se enmarca «en el contexto de un informe del Estado de Derecho, no en el contexto de esta negociación».

«El contexto de esta negociación es hablar de todo, y mientras no se cierre todo, no se va a poder acordar nada. Hoy más que nunca es necesario modificar la ley», ha afirmado.

El presidente de los populares ha reiterado que la Comisión de Justicia de la UE sabe muy bien cuál es la posición que defiende su partido: una nueva ley y la renovación del CGPJ. «Las dos cosas. No es posible sólo una de ellas», ha reiterado Feijóo.

«Ofensiva contra los jueces»

Por otro lado, el líder del PP denuncia que los socios del Gobierno de Pedro Sánchez han iniciado una «ofensiva masiva contra los jueces», que conlleva una falta de respeto continuada hacia los magistrados, permitida por el Ejecutivo e insultos en sede parlamentaria, tildándoles de prevaricadores y corruptos. «En un país de la UE eso no se puede aceptar», ha remarcado.

El jefe de la oposición recalca que su formación «defenderá el Estado de derecho en España» ante estos ataques y por la Ley de Amnistía que podría aprobarse en los próximos meses. «Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando pilares fundamentales de la UE», ha afirmado.

«Por este motivo, más que nunca, es necesario modificar la ley para que ministros y altos cargos del Gobierno no formen parte del Tribunal Constitucional y que vocales del CGPJ no sean elegidos por cuotas políticas de los grupos», ha zanjado Feijóo.