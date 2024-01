Feijóo: «Ningún español, vote lo que vote, merece la miseria política de Sánchez»

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este domingo en el gran acto contra la Ley de Amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez celebrado en la Plaza de España de Madrid. Una concentración que ha aglutinado a más de 50.000 personas, y en la que Feijóo ha recordado que «no van a poder con todos los que defendemos la Constitución y la democracia». Además, ha calificado de «indignidad» el hecho de que el Gobierno vaya a redefinir la figura del terrorismo para permitir perdonar los delitos de sus socios. «Ningún español, viva donde viva o vote lo que vote, merece la miseria política de Sánchez», ha señalado.

«La primera ley que quieren aprobar es la ley de Amnistía. ¡Qué indignidad! Decirle a los policías que no han sufrido actos terroristas es indigno de Sánchez. Pido un aplauso para todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, muchas gracias por defender la Constitución», ha asegurado Feijóo.

“España está peor gobernada que nunca, pero estará más fuerte que nunca”, asevera recordando que, en 45 años de democracia, solo el PP ha sido capaz de congregar a tanta gente de forma cívica para defender sus derechos ante un Ejecutivo que cambia la dignidad por mantenerse en la Presidencia», ha puntualizado el presidente popular.

Feijóo ha afirmado que España no se va a rendir: “La palabra será para cumplirse, los delitos serán castigados, los ciudadanos serán respetados, el Gobierno será de todos y para todos y Pedro Sánchez será pasado”

«España contra el muro»

El líder del PP, que ha ofrecido el discurso central del acto, ha subido al estado anticipando que «parece que esta no será la última vez» que el partido se movilice en las calles contra la amnistía. «Aquí estamos a este lado del muro protegiendo nuestros derechos frente a quienes quieren recortarlos, defendiendo la libertad de todos los ciudadanos, la ley y la Justicia».

«Vamos a derribar un muro construido con ignorancia y mentiras, y lo haremos con la verdad, con la Constitución y unidos todos», ha señalado Feijóo. «Ningún español, viva donde viva y vote lo que vote, merece la misera política, económica y moral. Vamos a rescatar democráticamente este país», ha asegurado el líder popular.

«No van a poder con todos los que defendemos la Constitución y la democracia. Ocuparán todas las instituciones, mentirán, insultarán… pero han desatado una tormenta de dignidad en toda España. Cada día somos más», ha reflexionado Feijóo.

Gobernados por minorías

«Los españoles tenemos derecho a decidir, claro, pero todos los españoles. Tenemos derecho a decidir que no nos gobiernen las minorías ni nos mientan en la calle todos los días, que no haya españoles de primera y de segunda», ha recalcado. «Esta es la prueba de la resistencia de España, por más que la quieran subastar, no se va a romper», ha añadido.

Feijóo ha asegurado que «no hay terrorismo bueno o malo, lo que hay es un Gobierno nefasto», y que se ha creado una «casta de políticos intocables, que pueden ser perdonados si apoyan aún presidente para mantenerse en el poder. No hay límites éticos, no hay líneas rojas. No tienen principios… pero sí tendrá un final. Más pronto que tarde».

Antes de finalizar, ha querido agradecer a todas las personas que han acudido a este acto «en autobuses y aviones». «Nosotros no tenemos Falcon», ha recordado.