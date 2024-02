Zasca de Feijóo a Sánchez: «Si no existe terrorismo, ¿para qué quieren amnistiarlo?», ha escrito Feijóo este jueves en redes sociales a modo de reflexión en respuesta a las declaraciones de Pedro Sánchez desde Bruselas, en las que ha advertido que «lo del independentismo catalán no es terrorismo» y que todos los encausados en causas relacionados con el procés «van a ser amnistiados porque no son terroristas».

Unas declaraciones con las que Pedro Sánchez ha defendido la amnistía, después de que Junts tumbase esta ley orgánica en el Congreso el pasado martes, al considerar que no blindaba a todo tipo de terrorismo y los delitos de alta traición.

El presidente del Gobierno ha corregido así a los juristas que instruyen causas relacionadas con el procés por delitos de terrorismo, en el caso de Tsunami Democràtic y los CDR en una comparecencia en Bruselas ante la prensa sobre la cuestión del terrorismo: «No lo es y, por tanto, con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas», ha declarado.

Lamento tener que recordar que el presidente del Gobierno ni pone ni quita etiquetas de terroristas. Eso le corresponde a la Justicia. En todo caso, si no existe ese delito, no se explica para qué quieren amnistiarlo. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 1, 2024

En la actualidad, hay dos causas abiertas, instruidas en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en las que los jueces instructores ven indicios suficientes para investigar a dos decenas de personas por un delito de terrorismo. Entre estos investigados están el ex president Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC Marta Rovira y el diputado Rubén Wagensberg, que acaba de huir a Suiza al saber que estaba siendo investigado por este delito de extrema gravedad.

Pedro Sánchez pronuncia estas palabras después de deslizar en el pasado que «no todo es terrorismo», yendo un paso más allá este jueves al asegurar con rotundidad que «como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo». Por eso, «van a estar todos amnistiados, porque no son terroristas», ha sentenciado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este jueves a Pedro Sánchez que un presidente del Gobierno «ni pone ni quita etiquetas de terroristas» en la cuestión del terrorismo, debido a que corresponde a la Justicia, después de que haya asegurado que los tribunales van a concluir que los independentistas van a ser amnistiados porque no son terroristas, anteriormente citada.

En este sentido, Feijóo le ha recordado que serán los jueces los que decidan si hay o no terrorismo en las causas abiertas del procés. «Lamento tener que recordar que el presidente del Gobierno ni pone ni quita etiquetas de terroristas. Eso le corresponde a la Justicia», ha enfatizado.