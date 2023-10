Manifestación contra la amnistía en Madrid: recorrido y calles cortadas

La Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) organiza este domingo una manifestación contra la amnistía que está negociando el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y cuyo recorrido tendrá lugar en plena plaza de Colón en Madrid este 29 de octubre en Madrid.

El evento va a comenzar a las 12 de la mañana y durará dos horas, hasta aproximadamente las dos de la tarde, cuando se clausurará el acto en el centro de la ciudad más poblada del país.

Recorrido de la manifestación

Toda la manifestación contra la amnistía va a desarrollarse en un solo punto, no habrá un recorrido como tal, y que tendrá lugar en la céntrica plaza de Colón de Madrid. Por eso, el Ayuntamiento ya ha avisado de que ese día hay «previstas incidencias» además de «cortes de tráfico en la Plaza de Colón». Durante dos horas, es decir, desde las doce de la mañana y hasta las dos de la tarde, podría haber complicaciones en los alrededores de la zona en la que se desarrollará la concentración.

Denaes denuncia en un comunicado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quiera «acabar con cualquier vestigio de nuestra historia» y «de nuestras tradiciones». La fundación avisa de que la voluntad del líder del PSOE es «romper la unidad de todos los españoles y terminar con el Estado de Derecho». Y que lo hará «aunque tenga que saltarse la Constitución», reza el comunicado de la organización. Lo que defienden es que se «debería deponer» los «intereses personales» y poner por encima «el bien común».

El panorama político actual es «desalentador» para Denaes, que señala los «planes rocambolescos» del presidente en funciones para conseguir la «gobernabilidad». «Ninguno de ellos es ventajoso para la estabilidad ni para la cohesión de la Nación», recalca la fundación.

El organismo denuncia que la amnistía no se trata solamente de una decisión impuesta a Sánchez por el líder de Junts per Catalunya y «prófugo de la Justicia», Carlos Puigdemont: «ERC está incluido en estos pactos para que se ejecute la nueva ley en España». Explica que si finalmente se ejecuta, «supondría no solo el perdón de las penas, sino también el olvido del delito». Además, aclaran que «burlaría el artículo 62 de la Constitución que prohíbe los indultos generales».

Denaes apela a acudir a la manifestación «como patriotas» y «en contra de la amnistía». «Es nuestro deber defender a España ante aquellos que quieren destruirla», reza el comunicado, que concluye diciendo que lo harán «con fuerza y honor» porque defienden que «España merece la pena».

Apoyo de asociaciones

Asociaciones de toda España acudirán a la manifestación en contra de la amnistía en Madrid como Neos, Dolça Catalunya, S’ha Acabat! o la Asociación Pie en Pared.

🚌🚌🚌🚌🚌 Si vives fuera de Madrid y quieres acudir a la GRAN MANIFESTACIÓN por la unidad en Colón este 29-O, ¡puedes venir en autobús! (Números de contacto en la imagen) 🔃 ¡RT y Difunde a tus contactos interesados! ➡️ Colabora aquí: https://t.co/JOMzfY6poM 🚌🚌🚌🚌🚌 pic.twitter.com/eX03qLpXtG — Fundación DENAES (@fdenaes) October 26, 2023



Para facilitar que los miembros de estas organizaciones puedan acudir al acto, Denaes va a facilitar una flota de autobuses en el norte, sur, este y oeste de la península. Ciudades como Oviedo, Córdoba, Valencia o Badajoz contarán con sus transportes para llegar a Madrid.