El maná de Sánchez en África es ‘fake’: promete 300 millones a Mauritania sin dar aún los 2.115 a Sudáfrica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves 300 millones de euros en los próximos cinco años para fomentar la inversión de empresas españolas en Mauritania. Sin embargo, en octubre de 2022, hace más de un año, el jefe del Ejecutivo español prometió 2.115 millones a Sudáfrica, de los que, según ha podido saber OKDIARIO, no se ha gastado ni un céntimo.

Fuentes de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, trasladan que «hasta la fecha, el gobierno de Sudáfrica no ha hecho uso de estos recursos». Exponen que «durante el viaje oficial a Sudáfrica en octubre de 2022, el presidente de Gobierno anunció la puesta a disposición por parte de España de un paquete financiero de un máximo de 2.115 millones de euros para financiar proyectos medioambientales y de energías renovables a ejecutar por empresas españolas». Sin embargo, el anuncio se queda en el titular. Le sirve al también líder del PSOE para mostrar su cara más social, pero luego no se traduce en proyectos tangibles.

«Se trata de un paquete a disposición del Gobierno sudafricano durante un periodo máximo de 5 años, a contar a partir del 1 de enero de 2023, que reúne la oferta de diversos instrumentos financieros españoles para la internacionalización de las empresas. La aprobación de proyectos concretos se realiza a demanda del solicitante, pero siempre con el beneplácito de la Administración española», agregan desde la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno. Sin embargo, tras el transcurso de un año, una quinta parte del plazo total, no hay ninguna actuación palpable.

Del mismo modo, también en el continente africano, Sánchez llevó su lluvia de millones a Marruecos en un viaje oficial. En febrero de 2023, el presidente de Gobierno anunció el aumento hasta 800 millones de euros para financiar proyectos a ejecutar por empresas españolas en Marruecos. De nuevo, un espejismo: «Hasta la fecha, el gobierno de Marruecos no ha hecho uso de estos recursos». El régimen de Mohamed VI, por razones que se desconocen, por ahora no se ha apresurado en impulsar esa inversión. Al margen de las decenas de contratos que firma el Ejecutivo español directamente para equipamientos de Marruecos, ese anuncio quedó en nada. No han hecho esfuerzos provechosos para que Sudáfrica y Marruecos ejecuten los fondos españoles.

Viaje a Mauritania

Tras esos dos viajes oficiales a África, Sánchez ahora ha recalado este jueves en Mauritania. En compañía de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido más de 300 millones de euros al desarrollo económico de ese país al noroeste de ese continente. El objetivo pasa porque este país haga frente a la inmigración irregular que parte de sus costas y que está provocando una incesante llegada de cayucos a Canarias.

Junto con el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, Sánchez ha visitado la capital, Nuakchot. Promete reforzar la colaboración bilateral en plena crisis de inmigración. Según las estadísticas del Gobierno, el origen del 83% de los cayucos proceden de esas costas.

Se quiere ayudar a la economía de Mauritania, de nuevo, hablando de energías renovables. En esta ocasión se ha aprovechado para poner en valor el hidrógeno verde. También se pone un plazo temporal de 5 años para ejecutar los millones.

Estos instrumentos de financiación se concretan en «acuerdos marco país». Fuentes gubernamentales apuntan que usarán el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). En el caso de Mauritania se hará supuestamente en sintonía con la estrategia nacional para el crecimiento acelerado y la prosperidad compartida. Se han desglosado 60 millones de euros para proyectos de desarrollo, otros 50 millones a nuevos proyectos de cooperación financiera, otras cuantías en colaboración con el Banco Mundial para localizar proyectos específicos cofinanciados, entre otros. A pesar de los fiascos de Sudáfrica y Marruecos, en esta ocasión comentan que se espera que haya pronto avances en estos campos. No obstante, los precedentes de los acuerdos marco han quedado en papel mojado.

Sánchez ha justificado la lluvia de millones por el impacto en Mauritania que están provocando los conflictos en Mali y Níger. Unas situaciones que están ocasionando un significativo incremento del número de refugiados y dando lugar a una situación que ha calificado de «preocupante». «Fortaleceremos nuestros proyectos de colaboración ya existentes, relativos a control fronterizo, y exploraremos posibles fórmulas para facilitar la migración regular», ha apostillado. Agrega que los gobiernos de España y Mauritania preparan planes de migración circular, como los que ya se han puesto en marcha con otros países. Todo para garantizar flujos migratorios ordenados y seguros. En conversación informal con los periodistas en Nuakchot, Sánchez ha augurado que estos pasos rebajarán las llegadas ilegales a Canarias.

Pedro Sánchez en Mauritania.

«Nuestro objetivo común debe ser la consecución de un desarrollo sostenible e inclusivo en Mauritania. Ese debería ser también el objetivo para la Unión Europea y España, porque la prosperidad en Mauritania es la mejor inversión hacia la estabilidad y la seguridad en esta región», ha señalado refiriéndose al Sahel. Además, ha revelado que España abrirá una delegación del Instituto Cervantes en Nuakchot atendiendo a la solicitud que en ese sentido habían hecho las autoridades mauritanas.

Al máximo mandatario de Mauritano, Sánchez le ha expuesto: «Presidente Ghazouani, le puedo asegurar que puede contar con España como amigo y como socio estratégico a largo plazo».