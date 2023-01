Maite Araluce (AVT): «Sánchez cambia votos por presos etarras e impunidad»

Maite Araluce perdió a su padre cuando ETA decidió asesinarle. Lo hizo en un atentado en el que perdieron la vida también su conductor y tres escoltas a manos del terrorismo etarra. A este terrible desenlace se unieron 850 vidas apagadas a manos de los asesinos de ETA. Hoy, algunos de estos etarras están presos en las cárceles cerca sus hogares gracias al Gobierno de España que ha decidido acabar con la dispersión de los reos que cumplían condena en prisiones fuera del País Vasco. Cumpliendo con las reivindicaciones de socios de Gobierno como EH Bildu, el Ministerio del Interior ha decidido acercarles a sus casas mientras los familiares de las víctimas del terrorismo solo pueden ir a los cementerios para ver a sus seres queridos. Es por ello que OKDIARIO ha entrevistado a la presidenta de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, para conocer cómo reciben los que sufrieron el terror de ETA en su piel el fin de la dispersión.

PREGUNTA.- ¿Cómo reciben que el Gobierno haya acabado con la dispersión del 90% de los presos de ETA?

RESPUESTA.- La situación, desde luego, no es la mejor para las víctimas del terrorismo. Es una situación tremenda, estamos ya acostumbrados a que todo lo que se trabaje por parte de este gobierno sea para favorecer a los presos etarras mientras a las víctimas se nos ignora totalmente.

P.- ¿Tienen contacto con el Ministerio del Interior?

R.- Desde que empezamos a protestar y empezamos a decir que nos había mentido, la interlocución con Fernando Grande-Marlaska se rompió totalmente. Nosotros no tenemos una reunión con el Ministro del Interior desde hace muchísimo tiempo. No nos ha mentido una vez, sino varias. Nos dijo que no se iban a acercar nunca presos de ETA que tuvieran delitos de sangre o que tuvieran gran parte de la condena sin cumplir, y hemos visto que están todos, a falta de 14, en cárceles del País Vasco.

P.- ¿Por qué cree que se están haciendo estas cesiones?

R.- El Gobierno les está dando todas las herramientas para que salgan a la calle lo antes posible. Lo primero fueron los acercamientos. Ahora les han dado las competencias al Gobierno vasco en el tema penitenciario que es una reivindicación histórica de ETA. Teniendo el Gobierno vasco estas herramientas vemos que se consigue antes el tercer grado. Si una cosa tienen Bildu y Otegi es que normalmente no mienten y cuando dicen que todo lo que están consiguiendo es porque lo han pedido al Gobierno es así. Ellos van pidiendo y a cambio de votos los 200 están en casa. Es votos a cambio de a cambio de presos e impunidad.

P.- Este sábado simpatizantes de ETA se van a manifestar en Bilbao. ¿Qué cree que buscan saliendo a la calle?

R.- Buscan impunidad, que estén todos en la calle y que además sean considerados unos héroes por haber matado a nuestros familiares. Para nosotros es una humillación constante.

P.- ¿Cree que el Gobierno es cómplice de esta humillación?

R.- Yo creo que sí, porque se le está concediendo todo lo que están pidiendo. Yo no puedo entender que no haya ninguna manera de parar esos homenajes a terroristas. Nos vamos a tener que encontrar con los asesinos de nuestros familiares en la calle riéndose en nuestra cara. La sensación que tenemos las víctimas es que al final tanto dolor y tanto sufrimiento no ha servido absolutamente para nada. El Partido Socialista ha tomado una deriva por sus socios muy dolorosa.