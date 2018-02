El PSOE ya califica de “ciencia ficción” entrar en el Gobierno de Carmena

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid ya califica de “ciencia ficción” entrar en el Gobierno o en las Juntas Municipales que gestiona Manuela Carmena. A la vez, piden cambios en el Ejecutivo empezando por el cese de la concejal de Arganzuela y Usera, Rommy Arce.

La portavoz, Puri Causapié, afirma que “probablemente” todos los grupos municipales en Cibeles y el equipo de Gobierno coinciden en que Rommy Arce “no es la concejala que requieren los distritos de Usera y Arganzuela”.

En noviembre, con el apoyo de PSOE, PP y Cs, el Pleno municipal aprobó que Arce fuese apartada de sus distritos. Pero la edil de Ahora Madrid continúa al frente de ambos distritos casi tres meses después de lo votado. Además, el equipo de Carmena insiste en que los cambios en el Gobierno están cerrados y no habrá ningún cambio a pesar de que para el PSOE “la pelota está en el tejado de la alcaldesa”.

Cese a la ‘número 2’ de Arce

Ahora, Carmena ha cesado a la número dos de Rommy Arce, la coordinadora del distrito de Arganzuela, para ascenderla a otro puesto. Un movimiento que no contenta a los socialistas. “Arce debe ser apartada de su cargo por gestionar muy mal sus distritos”, insisten.

No obstante, para cumplir las pretensiones del PSOE, en Ahora Madrid no hay concejales libres para ocupar el lugar de Arce. Todos los concejales llevan un área de Gobierno o dos distritos. El PSOE no ofrece ninguna alternativa y descartan arremangarse y ponerse al frente de estas responsabilidades. “Los cambios son competencia de Carmena”, subrayan.

Causapié, tras un año de legislatura, llevó a la Ejecutiva regional la entrada o no en Cibeles. Dijo que iba a proponer en julio de 2016 en su partido “una reflexión interna sobre la posición del grupo en el Gobierno de la ciudad”.

Más recientemente, el pasado octubre, el nuevo secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, dijo: “Entrar o no entrar en un Gobierno es un plan que tendremos que estudiar desde el entendimiento, desde el máximo respeto que tengo a los concejales, que hacen una labor muy digna”, este no es un tema que se pueda “tratar de buenas a primeras”. En todo caso, defendió que, si finalmente se pone la cuestión sobre la mesa, decidirá la militancia. Franco añadió que debe pasar “un mínimo de tiempo para evaluar y tomar medidas” en general.

Desde el PSOE, actualmente, sostienen que no pueden ser “bomberos” que apaguen los fuegos de los concejales de Carmena en los distritos.

Sin presupuestos

Carmena lleva diciendo que los presupuestos municipales de 2018 están casi listos desde el 15 de enero. El pasado miércoles aseguró que “muy posible que al final de la semana ya esté lo esencial del presupuesto”. Añadió que “ya se están teniendo conversaciones con los compañeros del PSOE”.

Sin embargo, los socialistas niegan este extremo. “Seguimos en la misma situación, no hay presupuestos encima de la mesa y es el Gobierno quien lo tiene que presentar”, reitera la portavoz de los socialistas. El PSOE contempla la opción que sea el PP, como ya hizo en diciembre, quien apruebe las cuentas de Carmena.

Por otra parte, fuentes de Ahora Madrid señalan a OKDIARIO que antes de aprobar unos presupuestos en línea con el Plan Económico-Financiero (PEF), están más inclinados con aprobar la prórroga definitiva de las cuentas para todo el año.