Madrid aportó al Estado 138.000 millones en 2024, 9.000 más que en 2023 y un 154% más que Cataluña

La Comunidad de Madrid aportó al Estado durante el último año un total de 138.071 millones de euros. Son 9.088 millones más que en 2023 y, en términos de contribución por habitante, un 154% más que Cataluña. Entre todas las comunidades autónomas del llamado régimen común –todas, excepto las forales País Vasco y Navarra–, la Hacienda que gestiona la socialista María Jesús Montero recaudó en 2024 un total de 302.008 millones de euros, lo que significa que la Comunidad de Madrid sigue soportando casi la mitad de toda la contribución territorial que ingresa el Estado.

Según los informes oficiales de recaudación territorial certificados por el Ministerio de Hacienda, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso aportó a las arcas del Estado el 46% de todo lo que entregaron vía impuestos las autonomías del régimen común.

La realidad recaudatoria de la que disfruta el Ministerio de Hacienda en la Comunidad de Madrid contrasta con los reiterados ataques del Gobierno de Sánchez contra la política económica de Isabel Díaz Ayuso.

Lejos de agradecer a esta región su decisiva contribución a la solidaridad territorial y a las arcas del Gobierno, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lanza reproches contra las políticas de Ayuso que han convertido a Madrid en locomotora económica de España y en el gran puntal de la recaudación estatal. «Insolidaridad, populismo fiscal y deslealtad institucional» son algunas de las lindezas verbalizadas por Montero contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aportación per cápita

La realidad es que, en términos de contribución per cápita a la Hacienda del Estado, los madrileños aportaron 20.454 euros por habitante. Esa cifra con los 8.053 euros per cápita con los que contribuyó Cataluña. El año pasado, la tercera con mayor aportación por habitante a las arcas del Estado fue Cantabria, con 6.852 euros per cápita, seguida de Baleares, con 6.328, y de Aragón, con 5.849 euros.

En cifras absolutas, a los 138.071 millones que la Hacienda de María Jesús Montero obtuvo en la Comunidad de Madrid en 2024 le sigue a gran distancia Cataluña, con una contribución de 62.753 millones. Andalucía fue la tercera, con 22.974 millones, y la cuarta la Comunidad Valenciana, con 21.310 millones de euros.

La menor presión fiscal que aplica la Comunidad de Madrid en los tributos en los que tiene competencia ha reforzado en los últimos años a esta región como gran captadora de inversión, lo que se refleja en su dinamismo económico y en la generación de empleo. Esas rentas ligadas al trabajo y a la actividad empresarial son el armazón que sustenta el liderazgo de la Comunidad de Madrid como gran fuente tributaria de la Hacienda estatal.

En seis años –desde que Sánchez está en el poder–, la recaudación obtenida por las arcas del Estado en esta región ha aumentado un 36%: de los 101.301 millones aportados a la Hacienda estatal en 2018 a los 138.071 millones con los que contribuyó en 2024.

Por el contrario, la Comunidad de Madrid cuenta con una posición discreta en la recepción de aportaciones estatales. Contrasta con el gran flujo de capitales que el Gobierno de Sánchez deriva a la Generalitat catalana para sostener las desbaratadas cuentas de este Ejecutivo autonómico.

Sólo contando el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa ha concedido a Cataluña 77.500 millones de euros en forma de préstamos. Ahora, Sánchez, en manos del independentismo catalán para seguir en el poder, ultima la condonación de una parte sustancial de esa deuda acumulada por la Generalitat catalana con el conjunto de España. En todo este tiempo, la Comunidad de Madrid no ha percibido ni un euro del FLA, ya que su solvente situación económica le permite financiarse por sí misma en los mercados, sin necesidad de recurrir a esa línea crediticia del Estado.