Ayuso a Inda: «La gente me dice que en Madrid se sienten como en su casa»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compartió con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, una de las sensaciones que más le reconfortan de su gestión al frente del gobierno regional: el sentimiento de pertenencia que experimenta la gente en la capital, independientemente de su lugar de origen.

«Lo que más me dice la gente es que en Madrid se sienten como en su casa», confesó Ayuso durante el improvisado paseo que ambos realizaron por la Puerta del Sol, convertido rápidamente en un auténtico baño de masas. La presidenta, visiblemente emocionada por las muestras de cariño recibidas, destacó especialmente la diversidad de procedencias de quienes se acercaban a saludarla.

«Si te fijas, es una preciosidad porque esto es Madrid y que la gente se sienta en casa, que quieran seguir conviviendo, celebrando el estar vivos en una ciudad como esta, que estamos en la calle y te hablo de tú», explicó la dirigente popular mientras era abordada por decenas de ciudadanos que pedían fotografiarse con ella.

Durante el recorrido, Ayuso fue recibida por personas llegadas de todos los rincones de España. «Vienen de Lérida, de Barcelona, de Bilbao, de Tenerife, de Lanzarote…», enumeraba entusiasmada. Pero, sin duda, los encuentros más emotivos fueron con ciudadanos hispanoamericanos que han encontrado en Madrid su nuevo hogar. «Los venezolanos dándote las gracias. ¿Y has visto a los peruanos?», comentaba a Inda mientras saludaba a un grupo de personas procedentes de estos países.

«Madrileño de Venezuela», definió la presidenta a uno de los ciudadanos que la abordó, explicándole después: «Cuando a mí me dicen venimos de Venezuela, digo pero esos no son inmigrantes, porque cuando hablamos de inmigración digo no, nosotros somos lo mismo, pero desde hace siglos somos así. Es vuestra casa».

La presidenta reflexionó sobre este fenómeno que tanto valora: «Es muy bonito lo de decir que son madrileños de Venezuela, madrileños de gente que ha tenido que dejar su tierra atrás, huyendo especialmente de tiranías, del comunismo, de la pobreza, de la inseguridad, y que aquí se sientan en casa madrileños. Es que es para mí, vamos…»

Cuando Inda le preguntó si estas muestras de cariño popular eran habituales, Ayuso confirmó: «Sí, sí. Yo lo viví en Mallorca, ¿te acuerdas? Tardamos una hora en salir del Auditorium de Palma. Me pasa y es precioso. De verdad. Es una maravilla».

La dirigente madrileña explicó también que estas interacciones espontáneas con los ciudadanos le resultan muy útiles para conocer de primera mano las preocupaciones de la gente. «De hecho, mucha gente me dice ‘perdona que te estemos dando la lata’. Y yo digo siempre lo mismo, de broma digo: ‘pues esto es lo mejor que me pasa, todo lo demás es durísimo’», confesó entre risas.

«Ha habido dos personas que me han trasladado dos quejas», detalló Ayuso a Inda. «José Luis Carreras [su jefe de Prensa] va tomando nota de las quejas, tomando nota de los teléfonos y esa misma tarde sabemos qué pasa. Luego les llamamos y además se quedan sorprendidos porque no suele ocurrir que les llamas y que de verdad te molestas caso a caso por ver cómo mejorar».

Este contacto directo con la ciudadanía le permite también conocer otras perspectivas: «También te enteras de otras muchas cosas que se aprecian desde fuera. Por ejemplo, gente que es de otras regiones y te dice ‘me encanta que estéis haciendo, que estáis haciendo no sé qué’. O gente que te viene desde otros rincones del mundo y te dicen ‘me encuentro en casa’».