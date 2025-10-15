La madame rumana que Koldo enchufó en Emfesa estuvo 2 años y medio cobrando un sueldo público de 35.000 €

Nicoleta Neacsu, la ex madame rumana que Koldo García, ayudante del ex ministro de Fomento y ex número tres, José Luis Ábalos, enchufó en Emfesa (Enajenación de Materiales Ferroviarios) estuvo dos años y medio contratada en la empresa pública. Durante ese tiempo estuvo cobrando un sueldo de 35.000 euros anuales, según aparecía en las conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del PSOE, que aparecieron en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El Gobierno ha admitido a través de una respuesta parlamentaria que Nicoleta «comenzó a trabajar el día 26 de septiembre de 2022» y permaneció en la empresa hasta que el último contrato que firmó «finalizó su vigencia», el 31 de marzo de 2025. Es decir, 2 años, 6 meses y 5 días después, en los que estuvo cobrando un sueldo de una empresa pública, una filial de la pública Adif.

Según detalla el Ejecutivo, todo se realizó «siguiendo los procedimientos internos de selección establecidos por Emfesa y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación de personal en el sector público».

Para contratar a Nicoleta, según indica el Gobierno a través de su respuesta parlamentaria, «se recurrió a la bolsa de empleo que la entidad tiene siempre abierta en su web». Y se aclara que ese es «el recurso preferente para la cobertura de puestos de carácter temporal» y, si no fuera posible de esta forma, «se recurre a otros, ya sean de carácter público o privado».

La respuesta subraya que Nicoleta presentó su currículum en febrero de 2022. Posteriormente, en septiembre de 2022, se realizó la entrevista. El puesto, que finalmente se le otorgó «con la valoración de los criterios establecidos en la entrevista». Se trataba de una posición como «delegada territorial de Medio Ambiente».

En primer lugar, la empresa pública señaló que se había firmado un contrato temporal de seis meses desde el 26 de septiembre de 2022. Cuando se terminó el contrato, volvió a prorrogarse «debido a que el encargo con Adif seguía vigente» y que Emfesa tenía autorización para ello, mantuvo con «carácter indefinido».

Se firmó el contrato de interinidad hasta que se cubrió definitivamente ese puesto. La relación laboral «se suscribió el día 26/03/2023 y finalizó su vigencia el día 31/03/2025, momento en el que el puesto fue cubierto con carácter indefinido por otra persona», detalla el Gobierno a través de su respuesta parlamentaria.