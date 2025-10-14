Así queda la clasificación del grupo de España para el Mundial de 2026

España continúa intratable en la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos 2026. El conjunto capitaneado por Luis de la Fuente consiguió su cuarta victoria en cuatro encuentros consolidando su posición como el líder indiscutible en la clasificación del grupo E de los clasificatorios europeos. Bulgaria, como tres días antes Georgia, fue arrasada por la vigente campeona de la Eurocopa.

En un estadio José Zorrilla de Valladolid donde se colgó el cartel de no hay billetes, España se puso a tiro para clasificarse matemáticamente en la próxima jornada para el Mundial. La selección española venía de ganar en casa a Georgia (2-0) al inicio de esta ventana y ya había brillado en la ventana anterior de septiembre solventando dos compromisos fuera de casa contra Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6). España continúa en la cúspide de la clasificación del grupo E con 12 puntos. 15 goles a favor y ninguno en contra en cuatro encuentros.

España, con este triunfo que deja en bandeja la clasificación para el Mundial, hace que Luis de la Fuente iguale el récord de la España de Vicente del Bosque que estuvo 29 partidos sin perder entre 2010 y 2013. El equipo nacional no conoce la derrota desde que perdimos contra Escocia allá por marzo de 2023.

Las ausencias de Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Dani Carvajal o Morata, columna vertebral del equipo en los recientes éxitos, no mermaron el rendimiento de una España que fue muy solvente. La Roja volvió a desplegar un juego de quilates con Pedri dando un recital de juego desde la medular.

El canario, como es evidente, estuvo implicado en el primer gol de Mikel Merino realizando el centro que peinó Le Normand para que el jugador del Arsenal abriese la correosa defensa de Bulgaria. El centrocampista vasco anotaría el segundo en el minuto 56 de la segunda parte tras un excelso centro de Grimaldo para que el llegador rematase a placer de cabeza.

La selección vio cómo Bulgaria bajaba los brazos en los últimos minutos consiguiendo incluso el tercer gol por medio de una jugada desafortunada de los visitantes. España vuela con paso firme hacia el Mundial para conseguir una clasificación definitiva que es cuestión de tiempo. Los chicos de Luis de la Fuente lo tienen a mano en la siguiente ventana con sólo sumar un triunfo.