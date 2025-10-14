Merino no para de marcar: otro doblete con España contra Bulgaria con maravilla incluida de Pedri

Mikel Merino no para de marcar con la selección española y con el de este martes ya suma su quinto gol en los cuatro partidos de clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El centrocampista del Arsenal adelantó a la selección española de cabeza tras otra maravilla de Pedri, que envió el pase en largo al área dirigido a la testa de Robin Le Normand. Este asistió al ‘6’ para que, con los pies apoyados en el césped, batiera a Bulgaria en el estadio José Zorrilla de Valladolid.

Hasta 17 veces tuvo que chutar España hasta conseguir hacer el 1-0 a los 35 minutos de partido. Merino está de dulce con la selección y siempre que Luis de la Fuente le da la oportunidad la aprovecha con nota. Pedri volvió a decantar el encuentro a favor de la selección con una acción clave en la jugada, muy similar a la que acabó con Yeremy Pino abriendo la lata en Elche, con Le Normand también como asistente.