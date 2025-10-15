Anabel Pantoja, muy preocupada por lo que va a pasar en España: «Estad atentos porque…»

Anabel Pantoja está muy preocupada por lo que podría suceder en España y se ha puesto en contacto con sus seguidores para compartir su malestar. Antes de entrar en detalles debemos recordar que el pasado 28 de abril se produjo un apagón general que paralizó a nuestro país. Hubo mucha gente que se llevó las manos a la cabeza y Red Eléctrica ha avisado de que podría suceder lo mismo. De esta forma, Anabel quiere que su ejército de fans esté al tanto de la situación para que nadie se lleve ninguna sorpresa. Reconoce que ella está asustada porque vive lejos de su madre y le preocupa que se quede aislada, aunque afortunadamente en esta ocasión sabe como enfrentarse al problema.

La sobrina de Isabel Pantoja está pasando una temporada en Madrid porque le han contratado para participar en un programa de baile. Este proyecto lo presenta Jesús Vázquez y ha supuesto un antes y un después en la carrera de Anabel, quien se ha animado a retomar su trayectoria televisiva. «Buenísimos días. Hoy es jueves. Hoy vamos a plató, vamos a ensayar allí y luego vamos a probar todas las cosas que vamos a probar. La verdad que esta semana me ha tocado un estilo bastante peculiar, el cual he disfrutado y, bueno, yo lo voy a defender, como pueda, eso sí», ha empezado diciendo con una sonrisa. Sin embargo, pronto ha cambiado de tono para hablar del posible apagón que podría afectar a España.

La preocupación de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha explicado que, mientras desayunaba, cogió su teléfono móvil para ponerse al día y fue entonces cuando descubrió las noticias que estaban en circulación. «Estoy aquí, viendo las noticias, porque yo pensaba ayer que era un poco broma lo del tema del posible apagón y el riesgo de Red Eléctrica y demás. O sea, me parece brutal cómo podría pasar eso de nuevo», ha empezado diciendo. No le ha temblado el pulso a la hora de reconocer que este tema le genera mucha desazón y considera que no debería pasar, pues las autoridades pertinentes tendrían que tener en cuenta los posibles fallos para que el país no vuelva a apagarse.

«Estad atentos porque yo, por ejemplo, el edificio donde estoy viviendo aquí va todo con móviles y demás, no hay llaves. Cuidadito», ha comentado la creadora de contenido. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, Anabel se ha instalado temporalmente en un piso situado en el centro de la capital, aunque su objetivo es regresar a Canarias cuando acabe Bailando con las estrellas.

Anabel es madre de una niña pequeña y quiere tener provisiones por el aviso de Red Eléctrica se hace realidad. «Así que, nada, luego, después de ensayo me voy al supermercado a comprar algo por si ocurriera algo, espero que no», informa. Por suerte, de momento, los peores presagios no se han hecho realidad, aunque los expertos no descartan ningún escenario.

Anabel Pantoja apoya a Belén Esteban

Dejando a un lado el tema anterior, hay que señalar que Anabel Pantoja está de actualidad por otro motivo: por el apoyo que le ha dado a Belén Esteban, El pasado lunes 13 de octubre, la sobrina de Isabel Pantoja volvió a convertirse en el gran apoyo de la princesa del pueblo, justo en uno de los días más complicados de su vida. Ese día comenzó el juicio que vuelve a enfrentar a Belén con su ex representante, Toño Sanchís, a quien durante años consideró su mano derecha, su amigo y casi un hermano, hasta que descubrió que presuntamente le había traicionado.

Mientras Belén volvía a revivir aquel doloroso capítulo de su pasado, Anabel quiso estar cerca, acompañarla y recordarla que no está sola. Su presencia fue silenciosa, el gesto de alguien que entiende lo que significa estar en el punto de mira y sufrir por dentro sin poder mostrar debilidad.

El detalle de Anabel fue tan sencillo como significativo. Se desplazó hasta Madrid para estar junto a Belén antes de su cita con los juzgados y lo hizo sin buscar atención ni cámaras. Le dio un abrazo largo, de esos que transmiten calma, y prefirió mantenerse al margen de los focos. No hizo declaraciones, no posó para las fotos, simplemente quiso ofrecer su apoyo desde el cariño y la discreción. Fuentes cercanas aseguran que no se separaron en ningún momento y que Anabel fue su mayor consuelo antes y después del juicio.

Para Belén Esteban, tener al lado a Anabel en esta nueva batalla judicial fue un respiro. Lleva más de una década enfrentándose a Toño Sanchís, el hombre que manejó su carrera y su dinero. Durante estos años, ha tenido que soportar tensiones mediáticas, juicios y ataques públicos, por lo que el apoyo de su familia se ha vuelto esencial.

Curiosamente, Anabel Pantoja tampoco atraviesa su mejor momento personal. Desde principios de año, está en boca de todos por algo que sucedió en Canarias y que está relacionado con su hija Alma. La colaboradora ha puesto el asunto en manos de la justicia y promete que no descansará hasta que todo haya terminado.