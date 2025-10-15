Un cazador de 17 años captura un asombroso jabalí de 130 kilos en Cataluña: necesitaron 6 personas para moverlo

Cuando se trata de caza, es común escuchar que alguien ha tenido suerte, pero, de vez en cuando, sale algo fuera de lo común: un animal con un tamaño que impresiona. Esto es lo que ha pasado en Cataluña, donde un joven de apenas 17 años, con sólo un año y medio de experiencia, ha sido capaz de tumbar un jabalí de 130 kilos en plena batida.

La jornada no fue sencilla, pero sin duda se convirtió en una experiencia de las que no se olvidan jamás.

Capturan un jabalí de 130 kilos y enormes colmillos en Cataluña

El día de la batida en el coto de Cornudella de Montsant y Arbolí, en Tarragona, se desarrolló «El Salero», una jornada organizada por Pepe Cordero, presidente del coto y familiar del joven. Fue allí donde el joven cazador Éric Muñoz Molina tuvo la oportunidad de lucirse, según recoge la revista Jara y Sedal. A Éric le acompañaban su tío Javier Muñoz y varios primos.

El terreno ayudaba. Estaba abierto, con vegetación media y buena visibilidad. Los perros empezaron a marcar desde temprano y no tardaron en encontrar a un jabalí. El animal se cruzó primero con Miguel Ángel, que disparó pero no acertó, giró en seco y salió directo hacia la postura de Éric.

-¡Éric, que te va! ¡Éric, que te va! – le gritó su tío, según recoge la revista Jara y Sedal.

Fue así como, con apenas unos segundos para reaccionar, el joven cazador encaró su Browning Bar MK2, calibre .30-06, con punto rojo Sig Sauer. A unos 40 metros, con el animal entrando en diagonal, apretó el gatillo. El disparo entró por la última costilla izquierda y salió cerca del cuello. El jabalí aguantó unos metros antes de desplomarse y rodar pendiente abajo. Cayó a unos diez pasos del tiro.

El abatimiento provocó una mezcla de euforia y alivio. Mover ese jabalí fue un reto, ya que entre seis personas apenas podían con él. Lo bueno es que cayó cerca de un camino. No obstante, subirlo al coche fue una pelea. El peso y el tamaño complicaron todo, incluso con el Nissan Terrano 2 de su tío.

Detrás de esta jornada hubo trabajo en equipo. Los perreros Alba, Arnau y Jordi Carrasco, además de Jordi «Gallo Cojo», fueron clave para levantar al animal y guiarlo hacia la armada. Y aunque Éric fue quien apretó el gatillo, todos sintieron que el logro era compartido.

¿Cuánto puede llegar a pesar un jabalí?

En Cataluña, un jabalí macho suele pesar entre 70 y 90 kilos, mientras que las hembras rondan los 40-65 kg. Sin embargo, no es raro que aparezcan ejemplares excepcionales como el de Éric, que se fue hasta los 130 kg. No es el récord, pero sí uno de los más impresionantes de la temporada.

En 2018 se cazó en la región un macho que rozó los 228 kilos, cifra que sigue siendo la más alta registrada en España. El tamaño depende de varios factores: el sexo, la alimentación, el tipo de hábitat, e incluso la subespecie. Aunque en Europa existen variedades como la Sus scrofa Atila que pueden pasar de los 300 kilos, en Cataluña lo normal es encontrarse con animales bastante más ligeros.

La población de jabalíes en Cataluña se ha disparado: entre 200.000 y 250.000 ejemplares, con impactos crecientes en el campo, la carretera y los entornos urbanos.