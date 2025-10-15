Valencia sigue bajo la amenaza de la lluvia: «Chubascos localmente fuertes y con tormenta»

Valencia sigue bajo la amenaza de lluvia. La AEMET también ha confirmado la probabilidad de «chubascos localmente fuertes y con tormenta» en la Comunidad Valenciana para este miércoles 15 de octubre. Casi una semana después, no se ha decretado ninguna alerta por precipitaciones y peligro de inundaciones en el este del país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la posibilidad de lluvia en la Comunidad Valenciana.

La DANA Alice ya es historia en la Comunidad Valenciana, pero no se descartan lluvias para este miércoles 15 de octubre en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Como ya ocurrió el año pasado en la trágica Dana que arrasó las localidades de alrededor de la capital, durante los últimos días las fuertes lluvias se han cebado con la zona del Mediterráneo, aunque en esta ocasión las inundaciones en lugares como Gandía no se han saldado con víctimas mortales.

Desde el pasado jueves la Comunidad Valenciana ha estado en alerta amarilla, naranja y roja (la última el lunes 13 de octubre) por lluvias fuertes e inundaciones y, una vez pasada la DANA Alice, la amenaza de lluvia sigue en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Concretamente, la AEMET ha avisado en su predicción que durante este miércoles 15 de octubre existe la «probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta de madrugada en los litorales del norte de Castellón, sur de Valencia y norte de Alicante».

De esta forma, según ha informado la AEMET, entre las 12.00 horas y las 20.00 horas de este miércoles hay una alta probabilidad de lluvia en la provincia de Alicante, de un 75% en el litoral sur de la provincia de Valencia y de un 95% en la provincia de Castellón, especialmente en la capital de la provincia.

Amenaza de lluvia en Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de fenómenos significativos para este miércoles 15 de octubre. «Probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta de madrugada en los litorales del norte de Castellón, sur de Valencia y norte de Alicante», ha informado a través de su página web.

En su predicción del tiempo para esta jornada ha informado que:

Cielo con intervalos nubosos. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta, de madrugada en los litorales del norte de Castellón, sur de Valencia y norte de Alicante y por la tarde en el interior de la mitad norte y en Alicante. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de componente norte en el litoral y de dirección variable en el resto por la mañana, tendiendo a viento del este por la tarde.