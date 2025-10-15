Génova cree que el plan migratorio anunciado por Feijóo provocará una «deriva radical» en el mensaje de Vox

Alberto Núñez Feijóo ha fijado la postura del Partido Popular en materia migratoria. En total, un plan de 10 propuestas con las que el líder del principal partido de la oposición a Sánchez intenta desmarcarse de la utilización partidista que, a su juicio, hacen del fenómeno de la inmigración tanto el Gobierno como Vox. Génova confía en que la estrategia de Feijóo empuje ahora a los de Abascal a una «deriva radical» que frene la fuga de votantes del PP hacia el partido conservador.

La diatriba ya fue concebida tras la Declaración de Murcia sellada entre Feijóo y sus barones territoriales. El PP necesitaba redefinir sus estrategias y «quitarle la bandera» a Vox en lo que respecta a la inmigración ilegal. Ahora sostienen que es lo que se ha conseguido al fijar el líder del partido su postura, actuando de manera firme en un espacio donde otros sólo han venido agitando pancartas.

La preocupación en las filas populares no ha sido tanto de fondo como de forma, pero sí que ha habido ciertos resquemores por conseguir que los votantes del centro-derecha se identificaran con un discurso que, hasta este momento, se había venido catalizando desde Vox.

Tras la adopción de posiciones más firmes en torno a la inmigración ilegal, fuentes del partido consultadas por OKDIARIO esperan ahora que Feijóo marque el ritmo, también las distancias, frente al que ha denominado como «buenismo» irresponsable de la izquierda que lidera Pedro Sánchez. También frente a la que ha acusado de «criminalización» de brocha gorda que practican los de Vox en lo que respecta a la política migratoria.

Contra la política de «puertas abiertas»

Las expectativas de los populares en este aspecto son claras. Si los de Abascal se refugian en sus promesas «radicales» frente a la inmigración ilegal, creen en Génova que empezarían a quedarse lejos de la búsqueda de respuestas reales que, a su juicio, necesita la sociedad española. La cuestión no es seguir con una política de puertas abiertas, tampoco de impedir el acceso al que viene de fuera.

La idea, lejos de lo novedoso, fue defendida por el propio Feijóo tras la celebración del congreso nacional del partido celebrado el pasado mes de julio. Entonces, Feijóo señaló que «somos un país abierto», sí, pero no ingenuo. Abierto en cuanto a generoso en las oportunidades; lejos de la ingenuidad porque no puede tener cabida en el país aquel que no viene a cumplir las leyes ni a respetar los valores.

Con la demostración de Feijóo de este martes, en el seno del PP sostienen que Vox presenta serias dificultades para construir un discurso migratorio serio, es decir, que huya de titulares que, a su juicio, dejan en evidencia sus planes alternativos de Gobierno y de oposición a los populares.