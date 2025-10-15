Fiesta del cine 20205 en Bilbao: películas, salas y precios que tienes que saber

Durante cuatro días, Bilbao volverá a vivir el cine de una forma intensa. La Fiesta del Cine 2025, que llega a su vigésimo quinta edición, vuelve por segunda vez este año, pero con la misma idea de siempre: llenar las salas, reconectar con la gente y recordarnos que no hay nada como ver cine en la gran pantalla. En una época en la que las plataformas mandan y ver películas en casa se ha una vuelto rutina, esta cita nos recuerda lo que era ir al cine de verdad: sentarse, apagar el móvil y dejar que la historia te envuelva sin distracciones.

Será del lunes 3 al jueves 6 de noviembre, los cuatro días en los que la Fiesta del Cine se celebrará en toda España. En Bilbao, los espectadores podrán disfrutar de cualquier película de la cartelera por solo 3,50 € la entrada. Además para hacerte con las entradas no hace falta acreditarse previamente. Cualquier persona podrá acudir directamente al cine o comprar sus entradas online sin trámites extra. La venta anticipada comenzará el 29 de octubre, tanto en las webs oficiales de los cines como en taquillas y quioscos automáticos. Una forma sencilla de planear una escapada cinéfila entre semana así que toma nota porque te desvelamos todas las salas adheridas en Bilbao y también, algunas de las películas que podrás ver en esta Fiesta del Cine 2025 en Bilbao.

Todas las salas adheridas en Bilbao

Bilbao contará con tres complejos cinematográficos adheridos a esta edición de la Fiesta del Cine. Tres espacios con personalidad propia, donde la cartelera combina grandes estrenos, cine español y títulos internacionales.

Golem Alhóndiga : situado en pleno centro, cuenta con ocho salas y una programación variada que combina cine comercial con producciones europeas e independientes. Es un referente cultural en la ciudad y uno de los puntos que más público atrae en estas fechas.

: situado en pleno centro, cuenta con y una programación variada que combina cine comercial con producciones europeas e independientes. Es un referente cultural en la ciudad y uno de los puntos que más público atrae en estas fechas. Multicines 7: dispone de siete salas, todas digitales, y ofrece una selección de títulos pensada para distintos públicos. Desde películas familiares hasta thrillers o comedias, su ubicación céntrica lo hace ideal para quienes buscan un plan de tarde sin complicaciones.

dispone de todas digitales, y ofrece una selección de títulos pensada para distintos públicos. Desde películas familiares hasta thrillers o comedias, su ubicación céntrica lo hace ideal para quienes buscan un plan de tarde sin complicaciones. Cinesa Zubiarte: en el centro comercial Zubiarte, con ocho salas equipadas con tecnología de última generación y butacas reclinables. Es una de las opciones más cómodas y populares para quienes disfrutan de los grandes estrenos de Hollywood.

En total, 23 pantallas bilbaínas se preparan para recibir a miles de espectadores con una cartelera llena de opciones.

Películas en cartel en la Fiesta del Cine

Este año la cartelera llega más variada que nunca. Hay ciencia ficción, drama, terror, animación japonesa y comedia. Cada espectador podrá encontrar su historia ideal. Entre los títulos más esperados destacan:

Tron: Ares – La historia sigue a Ares, un programa informático avanzado que cruza del mundo digital al real. Su llegada plantea dilemas tecnológicos y éticos, y promete una experiencia visual espectacular.

– La historia sigue a Ares, un programa informático avanzado que cruza del mundo digital al real. Su llegada plantea dilemas tecnológicos y éticos, y promete una experiencia visual espectacular. Una batalla tras otra – Bob Ferguson, un ex revolucionario, debe rescatar a su hija secuestrada. Acción pura con una historia de redención y fantasmas del pasado para este film de Paul Thomas Anderson del que todo el mundo ya habla como la próxima nominada a los Oscar.

Bob Ferguson, un ex revolucionario, debe rescatar a su hija secuestrada. Acción pura con una historia de redención y fantasmas del pasado para este film de Paul Thomas Anderson del que todo el mundo ya habla como la próxima nominada a los Oscar. Downton Abbey: El gran final – La familia Crawley y su personal enfrentan los cambios sociales de los años 30 en un cierre elegante y nostálgico de la saga británica.

– La familia Crawley y su personal enfrentan los cambios sociales de los años 30 en un cierre elegante y nostálgico de la saga británica. Expediente Warren: El último rito – Ed y Lorraine Warren se enfrentan a uno de los casos más terroríficos de su carrera, en una historia basada en hechos reales llena de tensión y misterio.

– Ed y Lorraine Warren se enfrentan a uno de los casos más terroríficos de su carrera, en una historia basada en hechos reales llena de tensión y misterio. El cautivo – Inspirada en la vida de Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel, combina historia, emoción y una mirada profunda al poder de la imaginación.

– Inspirada en la vida de Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel, combina historia, emoción y una mirada profunda al poder de la imaginación. Bala perdida – Un thriller ambientado en Nueva York sobre Hank Thompson, un antiguo jugador de béisbol caído en desgracia, atrapado en una espiral de violencia y malas decisiones.

– Un thriller ambientado en Nueva York sobre Hank Thompson, un antiguo jugador de béisbol caído en desgracia, atrapado en una espiral de violencia y malas decisiones. La sospecha de Sofía – Un drama con tintes de intriga. Daniel recibe una carta que pone en duda su origen familiar y lo lleva a París en busca de respuestas.

– Un drama con tintes de intriga. Daniel recibe una carta que pone en duda su origen familiar y lo lleva a París en busca de respuestas. Guardianes de la noche: La fortaleza infinita – Primera parte de la esperada adaptación del manga Demon Slayer. Una propuesta visualmente potente para los fans del anime.

Primera parte de la esperada adaptación del manga Demon Slayer. Una propuesta visualmente potente para los fans del anime. Los tipos malos 2 – Los antiguos criminales intentan llevar una vida normal hasta que un grupo de mujeres delincuentes aparece con un plan que lo cambia todo.

– Los antiguos criminales intentan llevar una vida normal hasta que un grupo de mujeres delincuentes aparece con un plan que lo cambia todo. Vieja loca – Terror psicológico con tintes claustrofóbicos. Un hombre acepta cuidar a una anciana con demencia… pero pronto descubre que nada es lo que parece.

Cómo comprar las entradas

Comprar las entradas será facilísimo. Desde el miércoles 29 de octubre estarán a la venta en taquilla, en los quioscos automáticos de los cines y también por Internet, a través de las webs de siempre. Sin límite de compra, por lo que podrás coger varias a la vez o incluso planear una tarde de cine con amigos sin complicarte demasiado.

Así que ya lo sabes. Con entradas a 3,50 euros, una cartelera llena de estrenos y las salas bilbaínas preparadas para llenarse, la Fiesta del Cine 2025 pinta como uno de los planes más apetecibles del otoño. Un respiro entre semana para dejar de lado las pantallas pequeñas y volver al cine en pantalla grande.