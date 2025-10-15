Ni Álex Cordobes ni Cristina Oria: la pastelería de Madrid de la que hablan todos los famosos

En los últimos meses, un nuevo nombre ha empezado a sonar con fuerza entre los amantes del dulce en Madrid. No se trata de Álex Cordobés ni de Cristina Oria, sino de Brela, una pequeña pastelería ubicada en pleno barrio de Salamanca que ha conquistado tanto a los vecinos como a numerosas caras conocidas. Entre sus primeras clientas figuran Sassa de Osma, Isabelle Junot o Lulú Figueroa, lo que ya dice mucho de la expectación que ha generado este pequeño obrador de estética cuidada y alma familiar.

Brela no es una pastelería más. Detrás de su aparente sencillez se esconde una historia personal: la de Darinka, su fundadora, que decidió rendir homenaje a su abuela y a las raíces familiares que la unen a Croacia y Bolivia a través de un único postre. Su receta estrella, una reinterpretación moderna de la tarta pavlova, ha logrado convertirse en el nuevo objeto de deseo gastronómico del barrio. La mezcla de merengue, nata, fruta fresca y dulce de leche ha conquistado incluso a los paladares más exigentes. Instalada en el número 130 de la calle Lagasca, Brela ha logrado triunfar gracias a esa única receta que ya muchos desean probar pero que sólo encuentras en esta pastelería de Madrid.

La pastelería de Madrid de la que hablan todos los famosos

La historia de Brela comienza mucho antes de abrir sus puertas. Todo nace con la abuela de Darinka, originaria de un pequeño pueblo costero llamado Brela, en Croacia. Era ella quien preparaba una pavlova tradicional para su familia, una receta que viajaría más tarde hasta Sudamérica, cuando la familia se estableció en Bolivia. De ese cruce de culturas nació la combinación que hoy define a esta tarta: el merengue crujiente y la nata esponjosa de la receta europea, unidos al dulce de leche sudamericano.

Cuando Darinka decidió dar forma a su proyecto, tuvo claro que no quería una pastelería al uso, sino un homenaje. Y lo consiguió. Para perfeccionar la técnica confió en Le Cordon Bleu Madrid, donde consiguió dar con el equilibrio perfecto: una tarta ligera, elegante y con ese punto de dulzura que no empalaga. El resultado es una pavlova revisitada que mantiene el espíritu de la receta original, pero con una presentación moderna y un sabor reconocible.

La tarta de la que todos hablan

En Brela todo gira en torno a una sola creación: la Brela, nombre con el que se conocen estas tartas coronadas con fruta fresca. La versión más popular combina capas de merengue fino, nata ligera, trozos de frutos secos y un toque de dulce de leche que aporta ese sabor inconfundible. La fruta de temporada (ahora las fresas) es la protagonista, aunque pronto llegarán nuevas combinaciones con pistacho o chocolate.

La filosofía del obrador es sencilla: menos es más. Nada de elaboraciones complicadas ni decoraciones excesivas. Sólo ingredientes frescos y de primera calidad, un proceso artesanal y la intención de perfeccionar una receta hasta convertirla en única. Esa sencillez y coherencia son, quizá, lo que ha conquistado a tantos madrileños (y a tantos famosos) que ya han hecho de Brela su parada habitual.

Formatos para cada ocasión

Uno de los secretos de su éxito es que las Brelas se adaptan a cada momento del día. Existen varios tamaños: las Brelinas individuales, perfectas para un antojo a media tarde, y las tartas pequeñas, medianas o grandes, ideales para celebraciones o comidas en casa. Todas se elaboran a diario, en cantidades limitadas, con la idea de garantizar siempre frescura y consistencia. Además, se pueden hacer encargos personalizados para eventos o reuniones, siempre manteniendo la presentación impecable que caracteriza a la marca.

El salón en el que degustar la deliciosa Brela

La estética del local acompaña perfectamente a la filosofía de Brela. Diseñado por Plantea Estudio, el espacio combina tonos suaves (blancos, rosados, crema) con materiales naturales que invitan a la calma. No es una cafetería ruidosa ni un local de paso. Es un rincón donde uno puede sentarse, pedir una porción de tarta y quedarse un rato charlando, casi como en el salón de casa.

El ambiente es íntimo y elegante, pero sin pretensiones. Se respira cercanía, algo que Darinka ha buscado desde el principio: que quien entre se sienta parte de una historia. En tiempos en los que todo va deprisa, ella ha recuperado el valor de la pausa. Comer una Brela no es solo probar un dulce, sino vivir un momento de calma y celebración cotidiana.

Por qué todos hablan de Brela

Más allá de su sabor, Brela representa una forma diferente de entender la pastelería: emocional, sencilla y con alma. Cada detalle (desde el merengue hasta el envoltorio) transmite cuidado y coherencia. Y eso, en un barrio donde abundan los locales de diseño y las propuestas gourmet, marca la diferencia.

Tal vez por eso los nombres conocidos se han rendido tan rápido. En eventos privados y clubes de lectura organizados por firmas como Philippa 1970, las minibrelas se han convertido en el acompañamiento perfecto para las tardes entre amigas. Pequeñas, elegantes y fáciles de compartir, han conquistado a quienes aprecian los detalles que cuentan una historia.

Brela ha llegado para quedarse. Y aunque su carta se reduzca a una sola tarta, ha demostrado que cuando algo está bien hecho, no hace falta nada más.