López Miras valora convocar elecciones anticipadas en Murcia tras la espantada de Vox

Fernando López Miras abre la puerta a la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la Región de Murcia tras la espantada generalizada de Vox, según fuentes consultadas por OKDIARIO. El PP ha gobernado en coalición con los de Abascal tras alcanzar un acuerdo el pasado mes de septiembre, con dos consejeros de Vox en el Ejecutivo regional: José Ángel Antelo -vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio- y José Manuel Pancorbo -consejero de Fomento e Infraestructuras-. Mientras que Antelo continuará como diputado y, con toda probabilidad, será el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, Pancorbo se irá a casa, al carecer de acta de diputado. Con esa situación, López Miras no descarta anticipar elecciones.

La Región de Murcia fue la última de las comunidades en formar gobierno tras las elecciones de mayo de 2023, tras constantes tiras y afloja. Mientras que el PP apostaba por mandar en solitario y argumentaba que únicamente se había quedado a dos escaños de la mayoría absoluta, Vox no cedía: no apoyaría un Gobierno de López Miras si ellos no formaban parte de éste. Tres meses después, anunciaron de manera repentina un acuerdo programático. Aun así, se han mostrado distantes en sus posiciones durante estos meses, pese a gobernar juntos, especialmente en lo que se refiere al Mar Menor. Ambas formaciones han mostrado políticas opuestas e inflexibles al respecto.

El jefe del Ejecutivo murciano sale favorecido en las encuestas del barómetro del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) -el CIS murciano-. El PP siempre ha dado un golpe sobre la mesa con los resultados de los sondeos, que le han otorgado desde que se celebraran los comicios mayoría absoluta o una holgada victoria con la que la rozaría. Los ciudadanos siempre han dado, según el estudio demoscópico, su confianza a López Miras, que es, además, el líder al que mejor conocen y el mejor valorado.

López Miras sube a costa de Vox

De hecho, el último, revelado a finales de junio, daba a los populares murcianos 22 escaños, es decir, uno más de los que tiene actualmente en la Asamblea Regional. Esta subida del PP se produciría, según los datos arrojados por el Cemop, a costa de Vox, dado que el partido de Miguel Ángel Antelo perdería un diputado y pasaría de 9 a 8. En cuanto a la izquierda, se quedaría estancada, con una situación inamovible: el PSOE mantendría los 13 escaños y Podemos continuaría con sus 2 diputados.

Vox ha decidido romper sus acuerdos de Gobierno con el PP en todas las comunidades en las que los tenía, después de negarse tajantemente a que se aceptase acoger a los menores extranjeros no acompañados (menas) llegados de Canarias, a consecuencia del acuerdo de Pedro Sánchez para hacer «repartos solidarios» entre comunidades autónomas por la oleada de pateras. Ante la negativa del PP a la exigencia de los de Abascal, Vox ha tomado esa drástica determinación.

Cabe recordar que la inmigración ilegal, precisamente, ha sido un tema al que el vicepresidente murciano se ha referido constantemente para criticar las políticas de Sánchez al respecto y la necesidad de aplicar medidas más duras para acabar con ella. De hecho, en todas sus declaraciones ha relacionado la llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas con el aumento de la criminalidad y la inseguridad. «Vox no va a ser cómplice de las políticas que traen machetazos y violaciones», ha declarado este viernes Antelo.

También ha hablado, más concretamente, de la situación de los extranjeros en situación irregular en la Región de Murcia, más específicamente en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Cartagena. La ciudad portuaria es una de las mayores receptoras de pateras del país. Incluso se ha llegado a denunciar públicamente que, con el reparto, se han podido ver autobuses dejaban en la calle por la noche a diferentes grupos de inmigrantes.

Con esta situación, López Miras baraja todas las posibilidades, entre las que cobra peso la de las elecciones anticipadas en otoño, cuando se espera que salga el próximo Cemop -en caso de que éste le sea favorable-. Ahora que los consejeros murcianos de Vox han formalizado su dimisión ante los medios, el presidente del PP de la Región de Murcia trabajará en la remodelación del Gobierno, esta vez en solitario, para continuar con su propia hoja de ruta. El resultado lo dará a conocer en los próximos días.

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, tanto Antelo como Pancorbo han estado de acuerdo con la línea trazada por Abascal, sin discrepancia alguna sobre la ruptura con el PP en los gobiernos autonómicos. Ambos se han mostrado a favor de la línea oficial de Vox en Madrid, explican estas mismas fuentes, al contrario de algunos consejeros de otros territorios que se han rebelado y han decidido continuar en sus respectivos ejecutivos con el PP, ya desvinculados del partido de Abascal.