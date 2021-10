El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha publicado un vídeo en sus redes sociales que no ha dejado indiferente a nadie. En él aparece lo que se conoce como ‘rayo volcánico’ y ha sido grabado en La Palma. Se trata de un fenómeno común pero muy difícil de captar. De hecho, si no paramos este vídeo no lo veremos a primera vista. Hay que darle pausa en el segundo ocho del vídeo.

Tal y cómo explican desde Involcan, «las cenizas y los piroclastos» que arroja el volcán de La Palma son «inicialmente neutros», es decir, no tienen carga eléctrica. Pero «la fricción entre ellos en un ambiente hostil provoca la liberación de iones en el penacho volcánico».