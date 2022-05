Lluvia de críticas al PSOE y Podemos tras el ‘Chanelazo’ en Eurovisión: «Sois un chiste»

Chanel ha arrasado en Eurovisión 2022. La representante española ha quedado tercera en el festival europeo de la música con una brillante y espectacular actuación que no ha dejado indiferente a nadie. Sólo ha quedado detrás de Ucrania, país favorito por sufrir la invasión rusa, y Reino Unido, cuyo representante es un influencer con millones de seguidores en TikTok. Y su mérito no se queda ahí. Desde que ganó el Benidorm Fest para representar a España no ha parado de recibir críticas de la izquierda, que ahora enmudece ante su apabullante triunfo.

Chanel ha hecho historia. Hasta ocho países le dieron los ansiados 12 puntos. Fue la más aplaudida y vitoreada y desató una oleada de reacciones entre los españoles en las redes sociales mostrando su orgullo por su gran actuación. Lo que ha extrañado a muchos internautas es que partidos como PSOE o Podemos, o políticos como Irene Montero y Yolanda Díaz ahora se sumen al carro cuando pidieron dejar sin efecto la designación de Chanel.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común llevó al Congreso la «falta de transparencia» de las votaciones del Benidorm Fest organizado por TVE con el que se eligió a Chanel como representante de España para Eurovisión 2022. Los diferentes dirigentes de la formación morada cargaban contra ella mientras alababan a sus ‘rivales’ Rigoberta Bandini y las Tanxugueiras por tener letras más reivindicativas.

Podemos quería que se revocara el resultado del Benidorm Fest, pero el PSOE no se quedó atrás: directamente pidió censurarla por la letra. Y es que, para los socialistas, Slomo «remite a la prostitución». El Partido Socialista llevó a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE la polémica. La diputada socialista Lidia Guinart llegó a decir que la canción apelaba a una «normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres».

Ahora ambas formaciones aprovechan el tirón de la española y se olvidan de sus críticas. Podemos y el PSOE han felicitado a Chanel desde sus cuentas oficiales de Twitter, desatando toda una lluvia de comentarios, críticas y zascas de los tuiteros que les recuerdan que hace escasas semanas no pensaban igual. Chanel ha arrasado. Chanel era la mejor apuesta. Y Chanel lo ha dado todo por representar a España.

PSOE y Podemos ante el #chanelazo. Recogiendo kilómetros de cable. pic.twitter.com/z0YXE6vqQE — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) May 15, 2022

Unidas Podemos, BNG y CCOO se unieron para revertir el resultado de Chanel en Benidorm Fest. Son un chiste. https://t.co/d3TWJeqTGg — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) May 14, 2022

🤣 pic.twitter.com/vNudTiqWIu — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) May 14, 2022

Los de Podemos felicitando el #Chanelazo cuando hace unos meses querían ver las tetas de Rigoberta pero les molestaba el culo de Chanel. Iros a la mierda, hombre. — Viève. (@vieveslibrary) May 15, 2022

#Eurovision Hoy es un buen día para recordar que CCOO y Podemos pidieron anular el resultado de Benidorm y que Chanel no fuera a Eurovision para meter una canción feminista o nacionalista que nadie hubiera votado y que no creo que hubieran hecho lo que se ve en la foto. pic.twitter.com/X0w14hhHtY — Pepe Herrero 🇪🇸💙💛❤️ (@p_herrero1963) May 15, 2022

Qué maravilla recordar todos estos tuits. 🤣🤣🤣 #chanelazo pic.twitter.com/14AUV5ihme — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) May 14, 2022

Acompáñenme a ver la triste historia de Podemos intentando apoyar a Chanel y sus seguidores haters. pic.twitter.com/TKRCsU69t6 — Alienada De Incógnito (@nosoyalienada) May 14, 2022

Lo de #podemos es de hacérselo mirar

Dicen y hacen todo lo contrario.

Ejemplo lo de Chanel en #Eurovision

Pues imagínate con los trabajadores y trabajadoras de las FAS.

Para qué sirven ustedes de verdad Podemos.

Prometen ,engañan y no son leales a nadie reflexionenlo pic.twitter.com/58fD20G5m2 — Santi CC ❤️💛❤️ 👱👶 (@santi544) May 15, 2022