La juez Beatriz Biedma ha imputado a Luis Carrero, el asesor de La Moncloa que estaba al servicio del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Asimismo, la juez ha citado de nuevo a David Sánchez Pérez-Castejón en calidad de imputado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación en el marco de la contratación de Carrero en la Diputación. Ambos están citados a declarar el próximo 25 de abril.

La figura de este asesor tomó relevancia tras conocerse el correo electrónico, revelado por este periódico y fechado el 9 de julio de 2022, en el que el asistente, pagado por La Moncloa, se dirigía a David Sánchez Pérez-Castejón de forma afectuosa: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Por entonces, Carrero ya ejercía de secretario personal de David Sánchez pese a trabajar para la Presidencia del Gobierno. En concreto, juntos colaboraban en el diseño de un ambicioso proyecto para promocionar la ópera entre España y Portugal, que contó con la colaboración del Ministerio de Cultura.

Su caso guarda grandes similitudes con el de Cristina Álvarez, la directora de Programas de Presidencia del Gobierno que Begoña Gómez utilizaba como asistente personal para sus actividades privadas en el Instituto de Empresa y la Universidad Complutense, y que ahora está también imputada.

La juez Biedma tuvo que recurrir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que requiriese a Moncloa que le aportase la documentación solicitada sobre el asesor descubierto por este periódico.

En concreto, la juez quería saber los puestos que había ocupado Carrero, «fecha de inicio y finalización de los mismos, contratos laborales firmados y motivo y fecha de la extinción de su relación laboral» en La Moncloa.

El puesto del hermano de Sánchez

OKDIARIO ha ido revelando que el hermano de Pedro Sánchez y su asistente ya hablaban de la contratación del segundo por parte de la Diputación de Badajoz antes incluso de que el puesto se aprobase de forma definitiva.

En concreto, el 30 de octubre de 2023, David Sánchez se dirigió a Carrero en un mail en el que, aparte de tratar sobre asuntos relacionados con las óperas, hablaron del nuevo cargo asignado al asesor: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo».

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas (Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) fue a lo largo de noviembre [sic]. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

Asimismo, OKDIARIO ha publicado distintos correos intercambiados entre David Sánchez y este asesor de Presidencia. En uno de ellos, se desvela que el hermano del presidente del Gobierno recurrió incluso a este asesor para recopilar distintas subvenciones a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Carrero le facilitó las ayudas directas -es decir, a dedo- concedidas por el Ministerio de Cultura. Ello, mientras seguía trabajando para la Presidencia del Gobierno.

El asistente de Moncloa se encargó igualmente de distintas gestiones para poner en marcha los proyectos de Sánchez con su programa de óperas, especialmente para acceder a distintas ayudas y financiación pública.

En otro correo se desvela incluso cómo Carrero hacía los programas de mano para las óperas del hermano músico de Pedro Sánchez mientras estaba en La Moncloa. Y en otro, cómo se dirigía a cargos del Gobierno en representación de la oficina de David Sánchez.