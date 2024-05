El juez califica a Begoña Gómez como «investigada» en su escrito de puño y letra

El juez Juan Carlos Peinado califica como «investigada» a Begoña Gómez en el escrito dirigido a la Policía para que se le «remita copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI» de la mujer de Pedro Sánchez, según se lee en el oficio a la que ha tenido acceso OKDIARIO y que seguidamente, de su puño y letra, firma el magistrado instructor junto al letrado de la Administración de Justicia.

En las resoluciones a las que ha tenido acceso este periódico, Begoña Gómez aparece como «investigada», tanto en los encabezamientos de los documentos, como cuando el propio juez que se refiere a ella. Esta calificación de investigada es muy llamativa, según los juristas consultados por este periódico. Aunque no ha sido llamada a declarar con una citación en la que aparezca como investigada, el juez ya deja por escrito que tiene ese estatus. Las fuentes pulsadas remarca que, por el momento, no hay un auto específico en el que se indique el cambio de querellada a investigada, si bien como la causa está secreta, podría ser un documento que no ha trascendido.

En una causa judicial en la que buena parte de las miradas de la sociedad española están fijadas, el magistrado habla de «la investigada Begoña Gómez». Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a las que cita Efe corrigen al magistrado y esgrimen que Begoña Gómez no ha sido llamada a declarar como investigada y, por tanto, no está investigada. Todo ello, a pesar de que su abogado, Antonio Camacho, ha acudido a las declaraciones judiciales practicadas como abogado defensor. El ex ministro del Interior se personó en las testificales de los periodistas que publicaron varias informaciones sobre los tejemanejes de la primera dama.

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió diligencias previas contra Begoña Gómez tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias en la que destacaban los negocios de la mujer de Sánchez. El juez asumió la investigación al apreciar indicios de delito y ya ha acordado una batería de citaciones de testigos para que aporten su testimonio a la causa. También ha librado oficio a la Guardia Civil y a la Intervención General del Estado para que remitan informes sobre los hechos que se investigan.

El propio sindicato Manos Limpias, cuya denuncia dio origen a la causa, pidió su comparecencia ante el juez en calidad de imputada. El juez tendrá que responder a esta solicitud y podrá acordar en las próximas semanas que vaya a declarar a la sala de vistas de los juzgados de Plaza de Castilla. Además, también la asociación Hazte Oír interpuso una querella contra Begoña Gómez por estos hechos y lo habitual es que los jueces llamen a declarar a las personas señaladas en este documento.

Fiscalía al rescate

El juez instructor continúa con la investigación pese a los esfuerzos de la Fiscalía para dar carpetazo a la causa. Juan Carlos Peinado acordó la apertura de diligencias previas sin consultar al Ministerio Público, algo totalmente viable jurídicamente. Sin embargo, la Fiscalía intervino de inmediato y redactó en tiempo récord un escrito para tratar de cerrar las pesquisas judiciales.

El fiscal interpuso un recurso de apelación contra la apertura de diligencias previas contra Begoña Gómez, que tendrá que ser respondido por la Audiencia Provincial de Madrid y podría ordenar al juzgado de instrucción archivar la causa. El fiscal optó por la apelación —en vez del recurso de reforma contra Juan Carlos Peinado— para que fueran otros jueces los que decidieran sobre el futuro de la causa. Por el momento, la Sala de la Audiencia madrileña no se ha pronunciado.

El juez que investiga a Begoña Gómez ha destacado el sospechoso comportamiento del fiscal en la resolución judicial en la que libra oficio a la policía para que remita la documentación completa de Begoña Gómez. El instructor carga contra las «frecuentes e inusuales visitas personales» que el fiscal está realizando a su juzgado para «tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas, sino las que pudieran llegar a dictarse». Fuentes jurídicas solventes señalan que nunca antes habían visto un escrito así.

Causa contra Begoña Gómez

La investigación judicial contra Begoña Gómez permanece bajo secreto de sumario. El juez continúa adelante con la misma pese a las presiones que está recibiendo tras hacerse público que su juzgado investigaría estos hechos. Juan Carlos Peinado ha llegado a recibir amenazas por carta, además de insultos en redes sociales. También se ha investigado a su familia.

OKDIARIO ha estado en el juzgado y el nerviosismo es palpable entre los trabajadores. Están bajo el ojo del huracán y quieren evitar filtraciones sobre la instrucción que se está llevando a cabo contra Begoña Gómez. Pese a todo ello, los funcionarios prosiguen con su trabajo y el juez señala en sus resoluciones a Begoña Gómez como investigada, aunque la Fiscalía maniobre para cerrar la investigación y el fiscal tenga afán por conocer de primera mano sus movimientos.