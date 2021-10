Teresa Jiménez Becerril (Sevilla, 1961) es diputada del Partido Popular por Sevilla en el Congreso de los Diputados. Es, a su vez, víctima de ETA: a su hermano Alberto, concejal del PP en Sevilla, y a su cuñada Ascensión, tres pistoleros de la banda terrorista les descerrajaron varios tiros en la cabeza cuando caminaban rumbo a casa, donde les esperaban sus tres hijos pequeños. Desde esa perspectiva de víctima y política, Jiménez Becerril ofrece a OKDIARIO su visión sobre esas ‘disculpas’ que ha ofrecido el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el décimo aniversario del anuncio del fin de ETA.

PREGUNTA.- Otegi dice que siente profundamente el dolor de las víctimas. ¿Por qué ahora? ¿Son disculpas sinceras?

RESPUESTA.- Creo que no son sinceras. Hechos son amores y no buenas razones. Nosotros necesitamos hechos. Si fueran sinceras ya habríamos visto algunos gestos hacia nosotros (las víctimas). No que te levantas después de 10 años y dices que sientes mucho el dolor de las víctimas. No es sincero. Es mentira.

P.- Otegi vuelve a meter en un mismo saco a «todas las víctimas».

R.- Aquí no hubo dos víctimas. Hubo unos que pegaban tiros en la nuca, como el que mató a Alberto y a Asen, o que ponían coches bomba, e inocentes que morían. En el momento en que este hombre dice «todas las víctimas», ¿a cuáles se refiere? Equidistancia entre víctimas y verdugos. Es un pedazo de hipócrita.

P.- ¿Qué debería hacer Otegi para que sus disculpas suenen creíbles?

R.- Tendría que condenar el terrorismo, que no lo condena. Ni él ni ninguno de Bildu. Tiene que empezar a esclarecer los 379 crímenes de ETA como jefe de ETA que ha sido. Tiene que colaborar con la Justicia para encontrar, que ellos saben quienes son, a quienes asesinaron a esas 379 personas. Y tiene que acabar con los homenajes, porque es muy hipócrita hablar del dolor de las víctimas cuando los suyos organizan esos actos que glorifican a los terroristas.

P.- ¿Hay una estrategia para blanquear a Bildu?

R.- No tengo ni la menor duda. Yo se lo he dicho a Otegi, usted no puede blanquearse, las manos las tiene manchadas de sangre y va a ser muy difícil blanquearlas. Luego está Patxi López diciendo que qué gesto, que qué maravilla, que era justo lo que esperaban de Bildu. Está claro como el agua, negociaron los Presupuestos con ellos, fue a los primeros que invitaron a negociar, a los batasunos. El Gobierno necesita blanquearles y les han pedido un gestito.

P.- Aquello de Zapatero del «hombre de paz».

R.- Otra vez han vuelto a sacar de paseo al «hombre de paz». Zapatero lo llevó a Europa y todo, y ahora lo recuperan por estas declaraciones. Dentro de nada vamos a tener que tocarle las palmas cada vez que abra la boca. El terrorista que disparó en las piernas a Cisneros.

P.- Patxi López ha dicho que a ver si con esto se callan los «agoreros» que atacan a Sánchez con ETA.

R.- Mire usted, Patxi López, yo de agorera no tengo nada. Yo soy víctima de ETA, y si le digo a Sánchez lo que le tengo que decir cuando negocia con ETA es porque veo la indignidad que está haciendo con todos los españoles.

P.- Hemos visto una oleada de acercamientos de presos. ¿Viene otra de excarcelaciones?

R.- Bildu no le dio la investidura por nada, ni los Presupuestos de 2020 por nada, ni le va a dar los de este año por nada. Bildu llega allí con su papelito diciéndole «quiero esto, esto y esto». Y uno de esos «estos» es el acercamiento masivo al País Vasco. No queda ningún preso que no esté allí o muy cerca de allí. Absolutamente todos han sido acercados ya. El siguiente paso es verlos a todos en la calle. Tener a toda esta gente todos estos años riéndose, haciendo homenajes, con la cabeza alta… y a las víctimas con la cabeza agachada…

P.- Hoy publica OKDIARIO que la Audiencia Nacional investiga cartas de arrepentimiento de etarras tras detectar plagios. Copian hasta las disculpas.

R.- Por ejemplo, los tres asesinos de mi hermano Alberto y de su mujer, Ascen. Rápidamente progresaron de grado. ¿Por qué? No tengo ni idea, a mí nadie me lo ha dicho. Cuando llamas y preguntas dicen que es que se arrepienten, que lo han escrito en una carta. Y ahora la Audiencia Nacional nos dice que son falsas. Pues o Instituciones Penitenciarias o el Ministerio del Interior no han hecho bien su trabajo.