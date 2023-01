La ley del sólo sí es sí, impulsada por Irene Montero, ha dejado otro viernes negro para las víctimas de agresiones sexuales. Se han conocido 40 nuevas rebajas de condena de violadores y uno de ellos ha sido puesto en libertad por orden del tribunal. Desde que entrase en vigor esta nueva normativa se han registrado hasta el momento casi 240 reducciones de pena y 20 excarcelados.

La Audiencia Provincial de Madrid ha informado de que ha rebajado un total de 41 sentencias de agresores sexuales por la aplicación de la Ley Montero, 22 de ellas se han registrado este viernes. También hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha notificado 16 nuevas rebajas, a las que hay que sumar otras dos en Canarias.

La primera de ellas es la de un hombre condenado a cinco años de cárcel por abuso sexual cometido sobre una menor de 16 años. La Audiencia Provincial de Las Palmas le ha dejado la pena, dejándosela en cuatro años y medio. No saldrá de la cárcel hasta mediados de 2025.

La segunda rebaja de Canarias ha provocado la excarcelación de un hombre condenado a 12 años de cárcel por agresión sexual con la atenuante de drogadicción. El agresor fue condenado en 2011 a 12 años de prisión por un delito de agresión sexual, a tres por un delito de lesiones y a un año por un delito de atentado a agente de la autoridad (que el Tribunal Supremo rebajó a seis meses).

Con la aplicación de la ley del sólo sí es sí, su condena se queda en 7 años. Pero al haber cumplido ya su estancia en prisión, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado su puesta en libertad.

El mismo tribunal señala que en la pena de 12 años, «hoy, tras la ley nueva, el delito está castigado con pena de 7 a 15 años de prisión», si bien en el caso de que concurre una atenuante, la pena oscilaría de 7 a 11 años, «en su mitad inferior». Por ella, el auto recalca que «si con arreglo a la ley anterior, a la vista de la circunstancia atenuante que concurre, y que el acusado no llegó a consumar su acción culminando el acto sexual, se le impuso la pena mínima, hoy no existe razón alguna para no imponerle la mínima, siguiendo el razonamiento de la sentencia».

«La revisión debe ceñirse a la aplicación de la pena actual teniendo en cuenta los razonamientos que se contienen en la sentencia dictada, por lo que conforme a lo establecido en el art.2.2 del Código Penal, procede la revisión en el sentido indicado, esto es, si antes, castigado el delito de 12 a 15 años, se le impuso 12, o sea la mínima pena, hoy, tras la ley nueva, si la pena oscila de 7 y 11, se le debe imponer la mínima también, es decir, 7 años», apostilla la resolución.

Ninguna autocrítica

La conocida como ley del sólo sí es sí ha rebajado más de 200 condenas de agresores sexuales y provocado 20 excarcelaciones, hasta el momento. Uno de estos violadores puesto en libertad ya ha amenazado a su víctima: «Te voy a cortar el cuello». Ante esta amenaza, la víctima ha tenido que huir de su pueblo en la provincia de Zamora lo más rápido que ha podido. El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha establecido un dispositivo de vigilancia en su domicilio.

A pesar de estos datos nefastos, en Podemos y en el Ministerio de Igualdad no se hace ninguna autocrítica. Montero y el resto de dirigentes podemitas culpan a los jueces por estas rebajas de condena. La reacción del Ministerio de Irene Montero ha sido la de ofrecer pulseras telemáticas a las mujeres afectadas por la salida de prisión de sus agresores sexuales.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se dio instrucción de que se atiendan de urgencia, en un plazo de 24 horas, las peticiones judiciales de instalación de dispositivos de protección para las mujeres afectadas por chapuza de la Ley Montero.