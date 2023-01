Primera concentración del PP contra la ley Montero: «Sánchez, por las víctimas, rectificación»

Este viernes ha tenido lugar en España la primera concentración convocada por el PP contra la ley Montero que rebaja la pena y excarcela a violadores, agresores sexuales, pederastas y asesinos. Justo el día en que se computan ya los 200 beneficiados por esta polémica norma del Gobierno de Pedro Sánchez, sin incluir aquí los casos de primeras condenas. «Sánchez, por las víctimas, rectificación sí o sí. No es un chiste», ha rezado la pancarta de una concentración en Ferrol (La Coruña), la primera de la campaña de movilizaciones a nivel nacional que tiene previsto desplegar el PP de Alberto Núñez Feijóo.

A esta concentración han acudido la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, el presidente del PP en la ciudad, José Manuel Rey Varela, además de otros representantes del partido y vecinos de esta localidad coruñesa, que han lanzado consignas del tipo «¡Sánchez, rectificación!», entre otras.

El PP ya se deslizó que se convocarían estas concentraciones de apoyo de las víctimas allí donde mujeres agredidas sexualmente, violadas o incluso los familiares de asesinadas, como el caso de Lardero (La Rioja), hayan tenido que asistir a la rebaja de pena o excarcelación de su agresores sexuales. En cuanto a Ferrol, hace unos días se supo que la Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado con la ley Montero a once años de cárcel a un padre por agredir sexualmente y de forma continuada a su hija durante los años 2016 y 2017, cuando la menor tenía entre 13 y 14 años.

El acusado, según recoge la sentencia, llevó a cabo los hechos mientras la víctima residía con sus dos progenitores, pero también cuando se separaron, en los períodos de tiempo en que visitaba a su padre. La causa se inició el 2 de enero de 2020, dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol. Y el acusado, que no tenía antecedentes penales, se encuentra en libertad condicional.

El fallo precisa que, aunque no estaba vigente cuando tuvieron lugar los hechos, se ha aplicado retroactivamente la nueva ley de Libertad sexual, conocida como ley Montero o del ‘Sólo sí es sí’, ya que «penológicamente es más beneficiosa para el procesado».

Los manifestantes este viernes en Ferrol han querido expresar así su repulsa hacia las consecuencias que está teniendo la aplicación de esta ley: «El Gobierno tiene que rectificar ante esta barbaridad que nos está llevando a ver cada día un goteo constante de condenas rebajadas y de delincuentes sexuales en la calle antes de tiempo”, ha declarando a los medios la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado.

«Cobarde»

Asimismo, Prado ha tachado a Pedro Sánchez de «cobarde» por no haber cesado ni a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, natural de Galicia, «por reírse de las víctimas», al tiempo que ha calificado de «soberbia» la actitud del Gobierno socialcomunista central en su negativa a rectificar esta ley: “¿Qué más tiene que pasar para que rectifiquen?», se ha preguntado.

«Desde la entrada en vigor de esta se han reducido más de 200 penas en toda España y Galicia es, por desgracia, la segunda comunidad donde más delincuentes han visto rebajada su pena (21). Hay que poner el foco en las víctimas, que son mujeres y niños. Para todos ellos no hay nada peor que ver salir a su agresor de la cárcel antes de tiempo. No podemos mirar hacia otro lado. Esto no es un chiste”, ha remachado Prado.

Por su parte, el presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey, ha subrayado que «en política no todo vale». «No podemos consentir este tipo de actuaciones y tampoco podemos cómo en Ferrol el PSOE, Ferrol en Común y el BNG están callados ante hechos tan graves», ha enfatizado.