Alfonso Guerra sobre la Ley Montero: «Alguien tendrá que pagar por esta incompetencia»

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha cargado contra la ley del sólo sí es sí, impulsada por la ministra Irene Montero, tras provocar casi 200 rebajas de condena de agresores sexuales y 19 excarcelados. «Alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total que puede acarrear muchos males», ha recalcado el ex dirigente socialista.

«Cuando una ley tiene las consecuencias que está teniendo, la primera conclusión inmediata es que ha habido una incompetencia legislativa, que la técnica legislativa ha sido penosa», ha señalado Guerra este viernes en declaraciones a los medios tras recoger en Cádiz el II Premio José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo, que reconoce los valores emanados de la Constitución de 1978, otorgado por el Colegio de Abogados de la ciudad.

El que fuera vicepresidente del Ejecutivo con Felipe González ha acusado de «incompetencia» a Irene Montero y al resto del Ministerio de Igualdad por la chapuza de la nueva ley. «Cuando se entrega la redacción de una ley de esa envergadura a personas que no tienen competencia para hacerlo, lo normal es que suceda lo que está sucediendo», ha indicado Alfonso Guerra.

«Es preciso rectificarla, inmediatamente, además de que alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total que puede acarrear muchos males, porque no solo es que se rebajen penas, en contra de lo que se pensaba que iba a ocurrir con la ley, es que si tuviéramos la terrible desgracia de que uno de estos liberados volviera a delinquir en el mismo terreno, sería espantoso», ha precisado.

El ex dirigente socialista insta también a Montero y al resto de su altos cargos a dimitir tras las consecuencias que ha originado la ley del sólo sí es sí. «El hecho de que no haya habido todavía en el equipo redactor que ha hecho la Ley un gesto de dimisión colectiva, me parece un poco extraño», ha zanjado.

Ninguna autocrítica

La ley del sólo sí es sí ha rebajado casi 200 condenas de agresores sexuales y 19 excarcelaciones, hasta el momento. Uno de estos violadores excarcelados ha amenazado a su víctima: «Te voy a cortar el cuello». Ante esta amenaza, la víctima ha tenido que huir de su pueblo en la provincia de Zamora lo más rápido que ha podido. El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha establecido un dispositivo de vigilancia en su domicilio.

A pesar de estos datos nefastos, en Podemos y en el Ministerio de Igualdad no se han hecho ninguna autocrítica. Montero y el resto de dirigentes podemitas culpa a los jueces por estas rebajas de condena. La respuesta que se ha tomado desde el Ministerio de Irene Montero ha sido la de ofrecer pulseras telemáticas a las mujeres afectadas por la salida de prisión de sus agresores sexuales.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha dado de instrucción de que se atiendan de urgencia, en un plazo de 24 horas, las peticiones judiciales de instalación de dispositivos de protección para las mujeres afectadas por chapuza de la Ley Montero.