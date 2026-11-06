Ignacio Hoces: «Estamos ante un Gobierno criminal que no escucha a los expertos»

Ignacio Hoces, candidato de Vox por Badajoz, exige una revisión integral del sistema ferroviario para conocer su estado y explicar a los ciudadanos qué riesgos existen. «Hay que invertir todo lo que sea necesario en la seguridad de los españoles», afirma en El Foco, en OKDIARIO.

El dirigente de Vox reclama reforzar tanto los sistemas de seguridad como los mecanismos alternativos que deben actuar cuando los primeros fallan. «Que se sepa dónde están las averías, cuáles son las travesías más peligrosas y que eso también lo conozcan los españoles», sostiene.

Hoces acusa al Ejecutivo de desatender las advertencias de los profesionales: «Estamos ante un Gobierno criminal que no escucha a los expertos, que no escucha a los maquinistas, que no escucha tampoco a los ingenieros».