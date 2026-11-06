Ignacio Hoces: «El máximo responsable de la tragedia de Urda es Pedro Sánchez, queremos su dimisión y que se ponga a disposición judicial»

El candidato de Vox por Badajoz, Ignacio Hoces, considera insuficiente la dimisión de Óscar Puente y exige que las responsabilidades por la tragedia de Urda, que ha dejado 69 muertos, alcancen al presidente del Gobierno. «Queremos la dimisión de Pedro Sánchez y que se ponga a disposición judicial», afirma en una entrevista en El Foco, en OKDIARIO.

Para recuperar la confianza de los viajeros, reclama «una auditoría integral independiente de toda la red ferroviaria», acompañada de inversiones en mantenimiento y seguridad. «Hay que decirles la verdad a los españoles», sostiene. También rechaza sumar nuevas promesas al tren de Extremadura. «Extremadura no necesita más promesas ferroviarias», afirma y señala que lo que exige es obras concluidas, trenes seguros y puntualidad. Defiende invertir lo necesario y evita dar fechas sin conocer previamente el estado de la red.

Prioridad nacional y vivienda

Hoces sitúa la prioridad nacional como principio de la acción política de Vox, con aplicación en vivienda pública, ayudas sociales y plazas de guardería. «Es lógico que los españoles sean los primeros en España», declara. Entre sus propuestas figura que los españoles no paguen IVA al adquirir su primera vivienda habitual de obra nueva y una bonificación del 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales para la segunda mano. También defiende reducir los impuestos sobre el suelo, agilizar trámites y reforzar la seguridad jurídica. «Los que realmente han especulado sobre el suelo son las administraciones públicas», denuncia.

«El Partido Popular no pisa en terreno firme en materia de inmigración», afirma Hoces, que distingue entre repatriar a quienes se encuentran en situación irregular, deportar a extranjeros que cometan delitos graves o hagan de los delitos leves su modo de vida e impulsar la remigración de quienes, según explica, subsisten del esfuerzo ajeno y las ayudas públicas. Para conseguir los retornos, propone condicionar la cooperación con los países de origen, recurrir a restricciones de visados y explorar acuerdos con terceros Estados. «Si entras en España de una forma ilegal, serás repatriado de forma inmediata a tu país», sentencia.

Menos burocracia y más medios para la seguridad

«España no necesita más papeleo, necesita mucho más empleo», resume al explicar la desregulación. Vox plantea ampliar el silencio administrativo positivo cuando sea posible, facilitar la declaración responsable y reducir cargas para autónomos y empresas.

Hoces respalda asimismo el reconocimiento de policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo. «Es un compromiso claro e inequívoco», asegura, aunque vincula la ejecución de su programa a la fuerza parlamentaria que obtenga Vox. Para los militares reclama salarios dignos y ayudas de vivienda y alojamiento.

En Justicia, defiende que los vocales del CGPJ sean elegidos «por y entre jueces y magistrados». También pide más garantías de custodia y trazabilidad del voto exterior: «La transparencia electoral no es de derechas ni de izquierdas».

Su objetivo, concluye, es abrir una nueva etapa de «prosperidad, seguridad y libertad». «Nuestra única vocación política es servir a España y al conjunto de los españoles».