El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, han renunciado a recurrir la sentencia a favor de OKDIARIO sobre el falso acoso a sus hijos. De esta manera, la pareja de Podemos acumula un nuevo varapalo judicial en esta causa, que se suma a la absolución en primera instancia y el rechazo del recurso que interpusieron.

La letrada de la administración de justicia del Juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid ha dado traslado a las partes de esta decisión tras haber recibido la documentación remitida por la Audiencia madrileña. “Siendo firme la sentencia dictada por la Audiencia Provincial y confirmada la sentencia absolutoria remítanse los autos al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre el archivo de la causa”, afirma el escrito.

El pasado 9 de febrero, ese mismo juzgado absolvió a un periodista de OKDIARIO denunciado por Iglesias y Montero tras descubrir que llevaban a sus hijos a una guardería clandestina ubicada en el municipio madrileño de Galapagar. Tras conocer esa sentencia, firmada por el magistrado David Mamán Benchimol, decidieron recurrir a la Audiencia Provincial de Madrid. El 9 de junio, el mismo órgano jurisdiccional desestimó el recurso y confirmó la sentencia emitida cuatro meses antes.

Así, los magistrados Ángela Acevedo Frías, Juan Delgado Cánovas y Alicia Cores García concluyeron que “no hubo acoso ni hostigamiento”, como sí sostenían Iglesias y Montero, y que la presencia del periodista de OKDIARIO en el lugar de los hechos hacía honor a “un periodista que busca información”. En efecto, la presencia del periodista en las inmediaciones de la guardería a la que los políticos de Podemos llevaban a sus hijos se debía a una investigación periodística que se estaba llevando a cabo tras descubrir que el local no disponía de la licencia de actividad.

La cuidadora de los hijos de Iglesias y Montero se anunciaba como madre de día, una variante de cuidadora cuya figura está minuciosamente reglada por la Comunidad de Madrid. Entre otras obligaciones, las madres de día tienen el deber de estar inscritas en el Registro de Servicios de Acción Social, que depende de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. Sin embargo, esta cuidadora ejercía como tal sin cumplir los requisitos. Es decir, actuaba al margen de la legalidad.

Al no estar controlada por el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, esta cuidadora no podía ser objeto de las inspecciones que lleva a cabo la administración autonómica. Por lo tanto, nadie podía comprobar si la madre de día contaba con la titulación obligatoria, cómo llevaba a cabo los cobros de los clientes y si contaba o no con los seguros obligatorios, entre otras cosas. En el momento en el que el periodista de OKDIARIO contrastaron con la Comunidad de Madrid la situación de ilegalidad en la que se encontraba la cuidadora, el periodista se personó en el lugar para comprobar si Iglesias y Montero hacían uso del servicio.

En el momento en el que Iglesias se percató de que OKDIARIO conocía el uso de esta guardería ilegal, denunció ante los tribunales a este periódico antes incluso de que se publicase información alguna. El objetivo del ex vicepresidente del Gobierno no era otro que adelantarse a la enorme repercusión que tendría que un medio de comunicación desvelase que él y su pareja hacían uso de un servicio no reglado. De esta manera, siempre podría justificarse asegurando que tenía denunciado al medio de comunicación por un falso delito de acoso que, como han dicho los jueces en dos ocasiones, nunca se dio.