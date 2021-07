Miquel Iceta, ministro de Política Territorial, defiende que todos los catalanes voten en referéndum un «gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado». La propuesta llega apenas 24 horas después de que un Pedro Sánchez tajante zanjara en el Congreso que «nunca jamás» habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña y la realiza el socialista que fue el primero en poner los indultos sobre la mesa, en diciembre de 2017, antes incluso de que el Tribunal Supremo dictara su sentencia.

El lugar elegido por Iceta para presentar su iniciativa no es baladí: una entrevista en Catalunya Ràdio, la radio pública de la Generalitat. El ministro ha defendido que este referéndum es la propuesta más razonable para devolver la normalidad a esta comunidad autónoma.»Ahora, en estos procesos hay que ser muy prudente, porque la solución la tenemos que construir entre todos», ha dicho.

Ayer, Gabriel Rufián se mofó de Sánchez por proclamar que el PSOE nunca apoyaría una reforma de la Constitución para habilitar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. «La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo», le espetó el portavoz de ERC al presidente del Gobierno.

Un día después, el ministro de Sánchez rechaza el referéndum de autodeterminación, pero se muestra partidario de que todos los catalanes puedan votar un acuerdo de autogobierno previamente pactado con el Govern independentista de la Generalitat que, además, mejore su influencia en el diseño de las políticas del Estado.

En opinión de Iceta, las reivindicaciones de amnistía y derecho de autodeterminación que la Generalitat piensa llevar a la Mesa de negociación con el Estado no son un problema. «No es tan importante lo que se ponga sobre la mesa sino la voluntad de acercar posiciones y que lleguemos a una solución que pueda satisfacer razonablemente a una mayoría», ha afirmado.

Sostiene el histórico dirigente del PSC que en Cataluña todavía no se han desarrollado todas las competencias autonómicas previstas ya en el Estatut de 2006 y que existen «unos problemas de financiación que todo el mundo acepta», asuntos que ve necesario abordar.

El ministro no tiene dudas de que, tras los indultos, se dan las condiciones para que España comience a recorrer un camino que supere el modelo autonómico y la lleve a organizarse como «un Estado verdaderamente federal».

Hasta llegar ese momento, Miquel Iceta cree que el Estado de las autonomías permite hacer «trajes a medida», y se ha abierto a aplicar medidas específicas para Cataluña si hubiera acuerdo, como se hizo con los derechos forales del País Vasco y Navarra con la disposición adicional primera de la Constitución.

Calvo: «No estamos en eso»

En una línea más prudente se ha manifestado Carmen Calvo en RNE. La vicepresidenta primera del Gobierno, a quien Sánchez está pensado relevar por Iceta en la próxima crisis de gobierno, no ha querido pronunciarse sobre si el «nunca jamás» del presidente ayer en el Congreso excluye o no la posibilidad de celebrar un referéndum consultivo en base al artículo 92 de la Constitución, según el cual «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». «Ahora no estamos en eso, estamos en salir de una pandemia», ha asegurado Calvo.

En la independentista Rac1, a la misma hora que Calvo e Iceta, ha sido entrevistada Irene Montero, compañera de ambos en el Consejo de Ministros. Y no ha dejado dudas sobre su defensa de un referéndum de autodeterminación para Cataluña.»Soy parte del Gobierno y debo mesurar mis declaraciones en la medida que soy parte del socio minoritario de un gobierno de coalición, pero desde luego nosotros nunca renunciaremos a nuestras propuestas políticas como formación y espacio político», ha dicho la ministra de Igualdad.