El homólogo de Puente en Grecia dimitió tras un accidente de trenes similar: «Es lo mínimo que puedo hacer»

Un trágico accidente de trenes en Grecia en 2023, provocado por la colisión entre dos convoyes y que dejó 57 muertos, derivó en la dimisión inmediata del entonces ministro de Transportes del país heleno, homólogo de Óscar Puente. El conservador Kostas Karamanlis renunció a su cargo horas después del suceso, asegurando que se trataba de su deber y que era «lo mínimo que podía hacer para honrar la memoria de las víctimas».

Karamanlis, tras la colisión, que aseguró que se había producido debido a «un trágico error humano», asumía la responsabilidad debido a los «crónicos errores del Estado griego y del sistema político». En el accidente, cerca de Larissa, dos trenes, uno de pasajeros y otro de mercancías, colisionaron frontalmente, provocando devastadores consecuencias.

Esta situación contrasta con la que se vive actualmente en España, después del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que han muerto al menos 42 personas después del descarrilamiento de un tren Iryo que chocó con un Alvia. El ministro de Transportes español, Óscar Puente, no sólo no contestó a OKDIARIO cuando le preguntó por su dimisión, sino que responde con excusas a las informaciones sobre la causa del incidente o a la convocatoria de huelga por parte del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF).

Karamanlis, el día que comunicó su dimisión como ministro de Transportes, habló de que, desde que fuera nombrado cuatro años atrás, en 2019, su equipo había trabajado «todo lo posible» para mejorar «una situación que no se corresponde con el siglo XXI». Sin embargo, asumió su responsabilidad ya que «estos esfuerzos no fueron suficientes para evitar tal accidente» y renunció al cargo.

Dos trenes chocaron en la localidad de Tempe, el 28 de febrero de 2023, provocando que varios vagones descarrilaran y al menos tres se incendiaran en el accidente que derivó en la dimisión del ministro de Transportes de Grecia. El jefe de la estación de Larisa fue imputado como responsable de la colisión entre los convoyes operados por la empresa Hellenic Train, que dejó 57 fallecidos.

Puente se justifica

Óscar Puente ha explicado este miércoles que Adif decidió limitar temporalmente la velocidad en varios tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tras comunicar los maquinistas 25 incidencias en el día de ayer.

«En toda la semana hubo ocho denuncias de incidencias o reportes de incidencias al centro de control en esa línea por parte de los maquinistas. Sólo ayer hubo 25. Quiere decir que en este momento los maquinistas están claramente afectados y están actuando, digamos, de esta manera», se ha justificado en declaraciones a Telecinco.

Además, el ministro de Transportes ha afirmado que los sistemas de control de la vía pasan por auscultaciones, controles objetivos y por la propia guía de los maquinistas. «Es decir, los maquinistas nos dicen lo que pasa y si aprecian alguna incidencia, alguna anomalía, hacen un reporte a Adif. Y ayer hubo 25. ¿Eso qué hizo? Obligó al centro de circulación de Adif a tomar la decisión, hasta que no se comprobaran esos reportes, de reducir la velocidad a 160 kilómetros por hora», ha apuntado el ministro.

Respecto al anuncio de la convocatoria de huelga general por parte del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), Puente lo ha vinculado con la situación anímica del colectivo tras el fallecimiento de dos compañeros en los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). «Vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria», ha señalado.