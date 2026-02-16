La localidad lucense de Burela vivió este domingo momentos de enorme tensión en su playa urbana, conocida como O Portelo, cuando un joven vecino de la zona protagonizó, cuchillo en mano, un grave altercado que comenzó en su propio domicilio. Según los hechos conocidos por la prensa local, el individuo se encerró en una habitación portando un cuchillo de grandes dimensiones, posiblemente de cocina, con una hoja de considerable longitud, lo que motivó la intervención inicial de bomberos del parque de Barreiros —avisados a través del 112 Galicia— para abrir la puerta.

Tras escapar del inmueble, el hombre salió a la vía pública y comenzó a amenazar a varias personas que se encontraban en la calle con el arma blanca, generando gran alarma entre los vecinos.

La Guardia Civil de Burela se personó rápidamente en el lugar donde el joven blandía el cuchillo. Al llegar los agentes, el individuo huyó hacia la playa urbana, donde continuó su actitud agresiva. Allí, ya en el arenal, amenazó directamente a los guardias civiles que le perseguían y le conminaban a que depusiera su actitud y soltara el cuchillo.

Pese a las reiteradas órdenes, el hombre no sólo se negó a obedecer, sino que persistió en su comportamiento amenazante, llegando incluso —según se observa en el vídeo— a intentar acercarse y acuchillar a uno de los guardias civiles arma en mano.

Ante el elevado riesgo de seguridad, los agentes se vieron obligados a disparar varios tiros al aire como medida disuasoria. Los disparos intimidatorios surtieron efecto, ya que el individuo soltó el cuchillo y fue reducido sin que se produjeran heridos ni entre los agentes ni entre el público.

El joven fue detenido por un presunto delito de amenazas graves con arma blanca y, posteriormente, fue joven vecino para ser atendido y, según informaciones de la prensa local, derivado a la unidad de Psiquiatría, ya que se apunta a que podría haber estado bajo tratamiento o recientemente dado de alta en servicios médicos relacionados con salud mental.