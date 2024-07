El hermano de Sánchez es el único de los 28 asesores del Teatro Real que representa a un órgano político

Desde hace unos meses, el Teatro Real cuenta entre sus asesores con David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y conocido con el nombre artístico de David Azagra. Sánchez, imputado por los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y por un delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, figura como miembro del «consejo asesor» de esta emblemática institución cultural -financiada en parte con fondos procedentes del Gobierno- entre representantes de museos, universidades y otras instituciones de prestigio. El hermano del líder socialista aparece como representante de la Diputación de Badajoz -presidida por el PSOE-, la única administración regional con asiento en el consejo.

De acuerdo con los estatutos del Teatro Real, el grupo de asesores debe estar conformado por «personalidades de reconocido prestigio del mundo de la música, la lírica y la gestión cultural». Algunos de ellos son elegidos de forma directa por el Teatro y otros, en representación de distintas instituciones y organismos.

Así, junto a David Sánchez, figuran representantes de la Biblioteca Nacional, el Museo de Historia de Madrid, Casa Asia, Filmoteca Española, el Instituto Cervantes, la Residencia de Estudiantes, el Museo Naval, el British Council, la Real Academia de la Historia, la Biblioteca Regional de Madrid, la Universidad Carlos III, el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto Polaco de Cultura, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Nacional de Escultura, la Fundación BBVA, el Instituto Internacional, Casa América, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, la Biblioteca Musical Víctor Espinós, la Fundación Ortega-Marañón, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Matadero Madrid y la Universidad Antonio de Nebrija.

Por ello, llama la atención que David Sánchez sea el único representante de una diputación u administración asimilada, como es el caso de la Diputación de Badajoz, que preside el socialista Miguel Ángel Gallardo.

Financiado por el Gobierno

El Teatro Real incluyó al hermano de Sánchez entre sus asesores este año, después de que el Ministerio de Cultura incrementase en siete millones el presupuesto de esta institución, pasando de 13,4 millones en 2022 a 20,2 en la dotación presupuestaria de 2023.

El Consejo Asesor del Teatro Real está presidido por personalidades de reconocido prestigio en el mundo de la cultura. Por un lado, su presidente es el escritor Antonio Muñoz Molina, miembro de la Real Academia Española (RAE) y reconocido, entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. El presidente de honor es el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

David Sánchez figura ya en el portal web del Teatro Real como miembro de su Consejo Asesor, que se divide en una Comisión Permanente y un Pleno, del que el hermano de Sánchez forma parte.

Investigación

El hermano de Pedro Sánchez está en el centro de la investigación por su puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE. Allí se encarga de la dirección de la oficina musical Ópera Joven. La Diputación de Badajoz tiene un convenio con la Fundación Teatro Real para «reforzar» las actividades culturales de «forma conjunta», entre ellas, las organizadas por David Sánchez.

Sánchez/Azagra fue nombrado en 2017 coordinador de actividades de conservatorios musicales del área de Cultura de la Diputación, un puesto de nueva creación para el que fue elegido entre 11 aspirantes. El nombramiento resultó muy polémico, con acusaciones de enchufismo por parte de la oposición, incluso desde Podemos. El fichaje se produjo apenas unos días después de que Sánchez lograse vencer en primarias a Susana Díaz y alcanzar la Secretaría General del PSOE. Actualmente, es jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz, un cargo por el que cobra 55.500 euros.

El Teatro Real promociona la oficina Ópera Joven de la Diputación de Badajoz, explicando que forma parte de su «red nacional» para difundir el programa cultural. De la oficina de Sánchez se dice textualmente que «centra su actividad en la ópera para desplegar distintas actividades culturales, artísticas y sociales que contribuyen a la transformación de los territorios y al bienestar colectivo».

La juez investiga actualmente si la Diputación de Badajoz creó un cargo directivo a medida para David Sánchez, como apuntan los indicios hallados en varios de los correos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En este contexto, se trata además de esclarecer si Sánchez -que tiene su residencia en Elvas (Portugal)- acude o no a su puesto de trabajo. La denuncia presentada por Manos Limpias recoge informaciones que apuntan a que no es así. Como ha publicado este periódico, la Diputación de Badajoz ha admitido que no dispone de sus registros de entrada y salida.

Excedencia y baja

Poco después de ser elegido para su puesto directivo, el hermano de Pedro Sánchez disfrutó de una excedencia entre 2020 y 2021. Durante ese tiempo, su puesto de «coordinador de conservatorios» desapareció y fue sustituido por otra plaza a medida, con un salario superior.

A la excedencia se suma el tiempo que, según ha revelado la investigación, estuvo de baja de paternidad y lactancia, entre abril y agosto de 2022.

Además, en octubre de ese año, la diputación modificó su contrato de trabajo, eliminando la incompatibilidad para que el músico pudiese compaginar su puesto con trabajos de tipo privado.

Otro asunto que alimenta las dudas sobre si Sánchez acude a su puesto de trabajo es que la propia Diputación de Badajoz ha reconocido que, durante buena parte de los siete años que lleva trabajando para la institución, no ha tenido despacho. Algo sin duda llamativo al tratarse de un cargo directivo. Un informe remitido al juez explica que el hermano de Sánchez usa de forma «puntual» los despachos de la diputación, que mantiene reuniones en las «salas comunes» y que ha trabajado «sin lugar fijo habilitado». Una situación cuanto menos sorprendente para un puesto de «alta dirección» que por contrato debe desarrollar su trabajo de forma presencial.

La Diputación socialista de Badajoz siempre ha defendido la creación de este puesto, que anteriormente hacían profesores en sus ratos libres, el fin de semana. El propio David Sánchez señaló que su programa Ópera Joven nacía para «democratizar» un género tan «elitista» como la ópera.