Sánchez duplicó la aportación al Teatro Real tras firmar un convenio para impulsar a su hermano

El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ha duplicado desde 2019 las aportaciones a la Fundación Teatro Real que, según los últimos Presupuestos Generales del Estado, recibió 20.244.709 euros el año pasado, un progresivo y notable incremento que coincide con el desarrollo del convenio de colaboración suscrito entre la Diputación de Badajoz y la Fundación para «reforzar» las actividades culturales «de forma conjunta», a través fundamentalmente del programa Ópera Joven, que dirige David Sánchez Pérez-Castejón (en su pseudónimo, David Azagra), hermano de Pedro Sánchez.

Azagra fue nombrado en 2017 coordinador de actividades de conservatorios musicales del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, un puesto de nueva creación para el que fue elegido entre once aspirantes. El nombramiento resultó muy polémico, con acusaciones de enchufismo por parte de la oposición, incluso desde Podemos. El fichaje se produjo apenas unos días después de que Sánchez lograse vencer en primarias a Susana Díaz y alcanzar la Secretaría General del PSOE. Actualmente, el hermano de Pedro Sánchez es jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz, un cargo por el que cobra 55.500 euros.

En 2018, se creó el programa Ópera Joven para «acercar la ópera a todo el público en general pero especialmente a los y las más

jóvenes». Un año después, el Teatro Real y la Diputación socialista de Badajoz suscribieron un convenio de colaboración para «reforzar las actividades en el ámbito educativo y cultural de forma conjunta». Esa colaboración implica especialmente al programa Ópera Joven, en manos de Azagra, y le permite desarrollar numerosas actividades para promocionar la ópera en colegios e institutos de la región. Recientemente, por ejemplo, varios alumnos del Conservatorio de Almendralejo pudieron asistir en el Teatro Real al ensayo general de La voz humana / La espera en el Teatro Real. Un «viaje didáctico», según anunció la Diputación socialista, «relacionado con la línea estratégica pedagógica de Ópera Joven». «Ópera Joven va más allá de la producción de una ópera, teniendo un marcado carácter divulgativo y pedagógico con diferentes actividades didácticas que le confiere una impronta singular. Entonces y ahora sigue siendo una iniciativa cultural ambiciosa que genera sinergias a distintos niveles, aunque especialmente quiere sensibilizar a la juventud», señalan desde la Diputación sobre el programa dirigido por el hermano de Pedro Sánchez.

«Bienestar colectivo»

Desde 2019, la aportación del Ministerio de Cultura a la Fundación Teatro Real ha pasado de los 9.892.800 euros a los actuales 20.244.709, más del doble, según consta en la misma página de la Fundación.

El Teatro Real, además, promociona la oficina Ópera Joven de la Diputación de Badajoz, explicando que forma parte de su «red nacional» para difundir el programa cultural. De la oficina de Sánchez-Castejón se dice textualmente que «centra su actividad en la ópera para desplegar distintas actividades culturales, artísticas y sociales que contribuyen a la transformación de los territorios y al bienestar colectivo». El hermano del presidente socialista es actualmente, además, asesor del Teatro Real.

Polémicas

David Azagra ha sido centro de varias polémicas. En 2019, por ejemplo, se conoció que una de sus obras había costado más de 133.000 euros a los contribuyentes. La ópera apenas tuvo un pase y no logró convencer a la crítica: «Si Donizetti (el autor de la obra) hubiese estado presente habría salido pitando y sin despedirse», «incalificable director sin noción alguna», «soporífera y de pésima calidad»…, fueron algunas de las valoraciones de los críticos.

El presidente del Gobierno ha expresado la admiración que siente por su hermano, a quien dedica varios párrafos en su último libro Tierra Firme (Editorial Península): «He tenido la ocasión de conocer Rusia de cerca gracias a mi hermano. Es músico profesional y habla ruso con fluidez, porque de muy joven tomó una decisión valiente que siempre he admirado. Él estudió Económicas, pero al acabar la carrera, estando ambos sentados a la mesa con mis padres, un buen día nos dijo que quería dedicarse a la música y que iba a marcharse a San Petersburgo a estudiar. Nos contó que había decidido apostarlo todo a la música. Dicho y hecho. No conocía a nadie y no hablaba el idioma, pero no se arredró por ello».

«Siempre me he sentido inspirado por su ejemplo, por esa llamada que sintió de forma tan intensa y por su valentía y acierto a seguirla. Siendo el pequeño me dio una lección de vida impresionante: si deseas algo, has de apostar por ello (…) Lo admiro por la determinación de escuchar su instinto y seguir ese camino. Hoy es un músico feliz que conoce bien la sociedad rusa, de la que hablamos a menudo», cuenta Sánchez.