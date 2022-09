Las grandes exclusivas que OKDIARIO ha publicado en sus siete años de vida

En los mensajes, es la propia adolescente quien confirma su relación sentimental con Evo Morales. El 2/6/20 la joven Noemí le mandó este mensaje a Evo Morales: «Amor. El mejor día de mi vida fue aquel en el que tú y yo nos hicimos novios, aquel día 24 cuando le juré a mi corazón y al tuyo amor sincero por siempre». La respuesta del expresidente boliviano no fue otro mensaje de texto, sino una llamada telefónica.

El caso Neurona

Destapó también OKDIARIO la relación de Podemos con la sociedad mercantil Neurona Consulting en las elecciones del 28 de abril de 2019. La formación morada se alió para la campaña electoral del 28-A con esta empresa mexicana de comunicación que está actualmente en el ojo del huracán en Bolivia por recibir contratos a dedo por valor de 12,5 millones de bolivianos del Gobierno de Evo Morales. Más de 1,5 millones de euros en total de ministerios públicos después de que los «ciberguerrilleros» de esta compañía apoyaran a Morales en su campaña electoral presidencial.

Bankia y Caixabank

Este periódico también adelantó la primicia de que dos grandes bancos del país iban a dar el paso de fusionarse: CaixaBank y Bankia. El pasado 3 de septiembre de 2020, la entidad catalana encargó a la consultora EY (Ernst & Young) una revisión en profundidad de los libros de Bankia, lo que se conoce como due diligence, de cara a una posible fusión futura. Tras la publicación de esta exclusiva de OKDIARIO el jueves por la noche, ambas entidades confirmaron a la CNMV las conversaciones.

Sólo un par de semanas más tarde, con las debidas negociaciones sobre la mesa, de las que también informó OKDIARIO, con la firma de Eduardo Segovia, la operación bancaria se cerraba con éxito. José Ignacio Goirigolzarri será el nuevo presidente y Gonzalo Cortázar el CEO de esta nueva alianza financiera.

La nueva entidad será el «banco de referencia» en España con más de 20 millones de clientes, una cuota en créditos y depósitos del 25% y 24%, respectivamente, y una presencia geográfica «diversificada y equilibrada», según han resaltado ambas entidades.

El nuevo grupo, que mantendrá la marca CaixaBank, superará los 664.000 millones en activos totales, un volumen que «le convertirá en el banco de mayor tamaño del mercado doméstico, con una posición relevante a nivel europeo», y una capitalización bursátil superior a los 16.000 millones de euros.

Las revelaciones del Luis Navajas

Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo, denunció en una entrevista en OKDIARIO haber sufrido presiones para cambiar el sentido de su informe sobre las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Dichos compañeros son Fidel Cadenas y Consuelo Madrigal, ambos fiscales del procés.

Navajas dijo: «Nadie descalificó el trabajo de los señores del ‘procés’, estábamos todos los días animándolos y algunos no estábamos de acuerdo, pero a mí no se me ocurrió, a ningún compañero se le ocurrió irse a OKDIARIO a decir esto de la rebelión es una barbaridad. No, no, no, con vosotros hasta el último momento, y después el Supremo viene y les da la bofetada. Y que estos señores no esperen ni siquiera la respuesta a mi informe».

Hoy la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto una investigación para tratar de averiguar si las presiones por parte de dos compañeros denunciadas por el teniente fiscal del Supremo Navajas son reales.

La verdad del caso Tebas

OKDIARIO también ha destapado durante la pandemia, con la firma del periodista deportivo Francisco Rabadán, la relación atípica y clientelar entre Javier Tebas con el Fuenlabrada. Tebas dio las instrucciones para comprar el Fuenlabrada, les arregló sus maltrechas cuentas consiguiéndoles una tasación de su estadio muy ventajosa, les permitió competir sin una auditoria en Segunda División y hasta estuvo en los correos electrónicos donde se hablaba de fichajes y contratos.

Todas estas pruebas han sido publicadas por nuestro periódico a través de audios, Whatsapps y emails que dejan en muy mal lugar al presidente de la Liga. Todo ello ha desembocado en que la Fiscalía haya abierto una relación contra Javier Tebas y que la propia presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, haya admitido que puede inhabilitar al máximo dirigente de la Liga por sus prácticas durante la crisis sanitaria que el Fuenlabrada provocó en La Coruña.

El presidente de la Liga ejerció como padrino del club desde 2018 dando las instrucciones a la actual gerencia del club para que comprasen la mayoría accionarial cobrándoles más de 100.000 euros por estos valiosos consejos, además de otorgarles protección. «En caso de necesidad económica, entonces yo creo que ahí Tebas lo va a ver de primera mano», dijo el presidente del Fuenlabrada en un audio publicado por este periódico. El modus operandi de Tebas en estos casos es claro: adelanta el dinero de los derechos televisivos a los clubes con necesidad para que le deban favores y así nadie le cuestione.

El club, en el que trabaja su hijo por un sueldo de seis cifras, ha generado las suficientes dudas como para poner la lupa sobre sus actividades. Auditores despedidos, extraños pagos en metálico, tasaciones cuestionables y una miríada de asuntos turbios rodean la actividad diaria de un Fuenlabrada que, por otra parte, parece esculpido a imagen y semejanza de Tebas.