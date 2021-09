La enorme expectación levantada, con toda lógica, tras la segunda detención de Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, el general chavista que fue jefe de la Inteligencia venezolana, parece que tendrá un final próximo, según fuentes jurídicas. Lo cierto es que los funcionarios de la DEA -poderosa Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos- mandaron la semana pasada un avión acondicionado para estos menesteres con la intención de trasladarlo a la mayor rapidez a una cárcel de alta seguridad en el estado de Florida para posterior juicio.

Una fuente de la investigación norteamericana ha comentado a este periódico que “aún respetando el sistema de garantías jurídicas español, está claro que Carvajal intenta por todos los medios retrasar su envío a Estados Unidos… Nada tiene que ver que aporte material (si los aporta) sobre crímenes cometidos por ETA o las FARC, con sus presuntos crímenes de tráfico de droga a nuestro país o el tráfico de armas…”.

La DEA utiliza una frase pronunciada en sus años de poder en Venezuela del entonces todopoderoso jefe de la Inteligencia Militar del presidente Chávez cuando afirmó que “llenaremos el territorio de los Estados Unidos de droga…”, algo que no se perdona en aquel país asolada precisamente por los estupefacientes. La DEA puso precio a las informaciones que llevaran a apresar de nuevo a Carvajal, diez millones de euros.

En este sentido, recuerdan que ayer mismo en su deposición ante la Audiencia Nacional, a petición propia, estuvo una hora y se remitió a posteriores entregas de pruebas. El mismo Tribunal Supremo, rechazó las “medidas cautelarísimas” para paralizar la entrega a las autoridades estadounidenses emitiendo una durísima nota contra el proceder de las defensas de El Pollo.

La sensación entre los fiscales y magistrados españoles es que la defensa del general caribeño tratar de “burlar” a la justicia con todo tipo de artimañas, pero tienen buen cuidado en no inmiscuir a las instancias del Gobierno en ello. El Pollo tiene todas sus cartas perdidas, aunque pudiera darse alguna sorpresa.

Las mismas fuentes jurídicas subrayan en relación con su declaración de ayer ante la Audiencia Nacional lo siguiente: «Este tipo de declaraciones a petición propia suelen durar de cinco a diez horas…Carvajal estuvo 60 minutos con generalizadas… Era el momento de presentar pruebas».

Aún así, si, finalmente como parece sea extraditado a Estados Unidos, y los jueces españoles estiman recabar de él más información sobre crímenes de ETA y sus conexiones con la FARC, financiación ilegal a partidos políticos españoles o mordidas a particulares de este país, puede hacerlo a través de video conferencia; insisten en que se trata de casos bien diferente. “Una cosa es el delito de narcotráfico y otra la utilización de ese dinero para financiar operaciones delictivas en su país o en otros…”., afirman.

Nadie pone en duda que carvajaldispone de información sensible -hasta ahora no ha aportado prueba documental alguna- respecto a los últimos años de la vida política española que bien podría poner en jaque a conocidos personajes de la misma. Y no sólo de Podemos.

Fue un hombre clave en el nacimiento, fortalecimiento y expansión del “chavismo”, persona de la entera confianza de su fundador. Medios cercanos a Carvajal aseguran que el ex general, al que se le supone una gran fortuna personal (en dólares), tiene auténtico pánico a girar visita obligada a Estados Unidos. Pernoctaría de por vida, en el supuesto de que fuera condenado por un tribunal, en una cárcel de máxima seguridad que tantas veces hemos visto en las series televisivas a propósito de otros grandes narcotraficantes.