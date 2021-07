Menchu Álvarez del Valle siempre ha estado junto a la reina Letizia en los momentos más importantes de la vida de la consorte. Fue una de las primeras en tener constancia de la relación de la entonces periodista con el príncipe de Asturias y también una de las que antes acogió a la pareja en su casa de Sardéu, donde ha fallecido este martes a los 93 años de edad. Además de su padre y su tía abuela Marisol, Menchu fue la responsable de que doña Letizia quisiera dedicarse al mundo de la comunicación y fue precisamente su habilidad para transmitir emociones a través de la palabra lo que hizo que la hoy reina le pidiera que leyera en su boda.

La locutora ha sido despedida en una íntima ceremonia en el mismo cementerio en el que en 2005 fue enterrado su marido, José Luis Ortiz. En aquel año, don Felipe y doña Letizia viajaron a Ribadesella para acompañar a la abuela de la entonces princesa en el duro trance de despedir a su esposo. Esta vez, el de Menchu ha sido un adiós mucho más discreto. Solo algunos familiares y amigos se han acercado hasta el cementerio de El Carmen para apoyar a la familia en este duro trance. Ni la Reina ni su hermana Telma han estado en Ribadesella en esta ocasión. Tampoco ha podido acudir Don Felipe, que se encuentra de viaje oficial en Perú asistiendo a los actos con motivo del relevo presidencial del país. Eso sí, el jefe del Estado ha vestido de luto en señal de respeto por la abuela de su esposa.

A pesar de que la reina Letizia no ha sido vista en el cementerio, su corazón está allí. La relación entre la consorte y su abuela siempre ha sido muy especial. Han sido muchas las ocasiones en las que la esposa de Felipe VI ha aprovechado visitas al Principado para ver a su abuela, de la misma manera que Menchu no ha faltado a las citas importantes para la familia. Fue una de las pocas asistentes a los actos con motivo de los Centenarios de Covadonga, donde Leonor hizo su primera visita oficial al Principado, siguiendo la estela de su padre. Una cita en la que no estuvieron otros miembros de la familia real pero a la que, sin embargo, no faltaron ni Menchu ni su hijo, Jesús Ortiz. De la misma manera, estuvo presente en el debut de la heredera en el Teatro Campoamor, donde Leonor pronunció su primer discurso.

Menchu ha sido una constante en la vida de Letizia. En 2017, por ejemplo, durante la visita de los Reyes al Pueblo Ejemplar de Poreñu, fueron Don Felipe y Doña Letizia los sorprendidos, cuando vieron a Menchu entre el público. La abuela de la Reina se había trasladado desde Sardéu para estar en la visita. Sus Majestades la saludaron cariñosamente y se despidieron con un «luego te veo».