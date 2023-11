González Pons: «Sánchez llegó a Israel desafinando y ha comprometido la política de España y Europa»

«Sánchez llegó tarde, mal y desafinando a Israel y ha condicionado la política de España y Europa». Así define Esteban González Pons la grave situación creada por el presidente del Gobierno durante su visita a Israel, Egipto y los territorios palestinos. Sánchez ha situado a España e Israel al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas, comprometiendo, como presidente de turno, la posición de la Unión Europea. «Y sólo para resolver -dice González Pons- las contradicciones de su gobierno». El posicionamiento de Sánchez ha llevado, incluso, a que la organización terrorista Hamas haya alabado, este sábado, al presidente español en una nota pública de difusión mundial.

A Esteban González Pons, el hilo internacional de Feijóo, le consta que «muchos primeros ministros europeos han cambiado completamente la opinión sobre Sánchez, más que por la amnistía, por el conflicto con Israel». Un gobierno -dice el vicesecretario de Institucional del PP- «con ministros antisemitas», que es, en su opinión, un gobierno «agotado» y lo más parecido «a un cocido recalentado con los restos de ayer».

Pregunta.- ¿Qué le parece la actitud de Sánchez respecto a Israel y Hamas?

Respuesta.- Ya antes del debate del miércoles pasado sobre la amnistía en el Parlamento Europeo, Pedro Sánchez había perdido mucho prestigio entre sus compañeros en Bruselas no por la amnistía sino por su actitud con Israel. Entre sus compañeros primeros ministros europeos, por lo menos entre los del PP que son la mayoría, me consta -no lo intuyo- que la opinión sobre Pedro Sánchez ha cambiado completamente por el conflicto de Israel. No sólo porque en su gobierno tiene ministros que, claramente, prefieren apoyar al grupo terrorista Hamas antes que al gobierno legítimo de Israel. O porque tiene ministros o ministras -o ministra- que han mostrado actitudes claramente antisemitas. Él, para resolver las contradicciones de su gobierno, ha condicionado la política española y, con eso, la de la Unión Europea. La visita de Pedro Sánchez a Israel debería haberla coordinado con la Unión Europea. Llegó el último, mal y desafinando con la posición que mantiene el resto de la Unión Europea.

P.- ¿Cómo calificaría este nuevo gobierno de Sánchez?

R.- Creo que es un gobierno recalentado. Es un gobierno que, de estar frío en la mesa, pasa a ser recalentado en el microondas. No tiene nada nuevo. Es como un cocido con los restos de la comida de ayer. Son los mismos ministros de siempre con alguna pequeña novedad, que son variaciones sobre el mismo tema. Es un gobierno agotado. Demuestra, además, que a Sánchez se le ha agotado la capacidad de fichar o atraer gente de refresco de la sociedad civil. No hay nadie fuera del gobierno que quiera quemarse con Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez del principio formó un primer gobierno ‘bonito’, lleno de personalidades de fuera de la política que querían comprometerse con él. Este Pedro Sánchez compromete ya sólo a los de dentro de casa.

P.- ¿Es un gobierno más sectario que el anterior?

R.- El sectarismo no es la primera característica que a mí me viene a la cabeza de este gobierno. Yo pienso en la inmoralidad con la que el presidente ha llegado y en la falta de profesionalidad que desprenden los ministros.

P.- ¿Le ve cuatro años agotando la legislatura?

R.- Haremos lo posible para que no llegue a uno.

P.- Pero puede haber pactado ya uno o dos presupuestos con sus socios

R.- Yo no creo que tenga ni el primer presupuesto pactado. Estoy convencido de que lo mismo que negocia con Junts debe negociar ahora con los cinco diputados de Podemos sin los cuales no saca el presupuesto y que las exigencias que va a poner Pablo Iglesias encima de la mesa no son compatibles con la política económica del PNV. Creo que este gobierno está tan lleno de contradicciones que es imposible que funcione recto.

P.- ¿Ve al Rey serio últimamente?

R.- No hago este tipo de juicios. Veo al Rey cumpliendo con su papel, como siempre.