El Gobierno de Pedro Sánchez sólo ha conseguido aprobar una ley en medio año de las 49 leyes que prometió para 2024. Un proyecto de ley únicamente, el de las enseñanzas artísticas. El otro texto que ha llegado al BOE -al margen de la reforma del artículo 49 de la Constitución- es la Ley de Amnistía, pero ésta no se tramitó como proyecto de ley, sino como proposición de ley del Grupo Socialista para eludir así informes de órganos consultivos y la opinión de expertos en el Congreso. Una fórmula que aceleró su tramitación.

La Ley 1/2024 por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de junio. Es la única que ha completado su tramitación como proyecto de ley del Gobierno en lo que va de legislatura, esto es, desde que se constituyeron las comisiones el pasado diciembre tras la investidura de Sánchez.

Fue a finales de marzo del presente año cuando el Ejecutivo difundió su plan normativo para 2024 y se comprometió con tintes electoralistas a aprobar 49 leyes a lo largo del mismo. Ya entonces sorprendió que fijase esta cifra cuando en el primer trimestre sólo había conseguido convalidar –allá por el mes de enero– dos reales decretos-leyes, que había adoptado el Ejecutivo en diciembre. Esa sorpresa se convierte ahora en una realidad aplastante, significativa de los problemas del Gobierno de Sánchez para legislar y su debilidad parlamentaria.

Fundamentalmente, porque el segundo trimestre va llegando a su fin y el Ejecutivo de PSOE-Podemos apenas ha conseguido llevar al BOE la ley de enseñanzas artícsticas y ha convalidado tres reales decretos-leyes, que son los dos de enero (el modernización de la justicia y uno anticrisis por la guerra de Ucrania) y el que terminó de tramitar la Cámara Baja este jueves, el de la prórroga de suspensión de desahucios. La ley de amnistía no se contabiliza aquí porque no partió del Gobierno, de hecho no figura en su plan normativo de leyes para 2024, sino del Grupo Socialista, que incluyó esta medida en su acuerdo con los independentistas catalanes para que permitieran la investidura de Sánchez.

En concreto, el plan normativo del Gobierno para 2024 «arroja como principales datos la previsión de aprobar durante el año en curso un total de 198 iniciativas normativas, de las que 6 son leyes orgánicas, 43 son leyes ordinarias, y 149 son reales decretos», reza textualmente el informe que presentó el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes dirigido por Félix Bolaños.

Moncloa presentó este documento en la antesala de los comicios vascos, y con las elecciones catalanas y europeas en el horizonte, como «un auténtico instrumento de planificación y mejora de la calidad regulatoria, al servicio de una mayor transparencia, participación ciudadana y seguridad jurídica, en aras de garantizar un horizonte de mayor estabilidad para todos los intereses afectados».

Procesos electorales

Sin embargo, casi tres meses después, la actividad legislativa ha estado muy por debajo de dicha previsión. Y ante ello, los socialistas esgrimen que ha sido precisamente la concatenación de procesos electorales lo que ha dificultado la aprobación de más leyes, debido a los intereses de sus socios en estas contiendas.

En este contexto, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, negó este viernes la «parálisis» legislativa de la que acusa el PP al Ejecutivo y afirmó que en el Congreso hay actualmente «20 proyectos de ley del Gobierno». Sin embargo, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha remarcado esta semana que sólo 11 de esos proyectos de ley del Ejecutivo han superado hasta ahora el trámite de totalidad, el primer filtro de importancia.

Por contra, los populares subrayan que su grupo ha conseguido que se tomen en consideración 16 proposiciones de ley, 12 desde el Senado y cuatro en el Congreso. La última el pasado martes, cuando logró que se tomara en consideración su reforma del Código Penal para endurecer el castigo por multirreincidencia en hurtos y estafas. El PP también cifra en cerca de 80 las proposiciones no de ley que ha sacado adelante en la Cámara Baja como mandatos parlamentarios al Gobierno.

Se da la circunstancia, y así lo denunció el jueves el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, que los partidos del Gobierno de coalición bloquean luego la tramitación de estas leyes del PP a base de sucesivas prórrogas y de no convocar las ponencias por decisión de la Mesa de la Cámara, que controlan los socialcomunistas. «Son como el perro del hortelano, ni legisla ni deja legislar», criticó Tellado.